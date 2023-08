Neu gegrün­de­te ZEN­OB PV GmbH will Pho­to­vol­ta­ik in Nord­ost­bay­ern voranbringen.

Nicht nur reden, son­dern gemein­sam han­deln: Das ist das Mot­to der Zukunfts­En­er­gie Nord­ost­bay­ern GmbH (ZEN­OB), die sich einer nach­hal­ti­gen Ener­gie­zu­kunft in der Regi­on ver­schrie­ben hat. In Sachen Solar­ener­gie hat sie sich dafür Münch Ener­gie ins Boot geholt. Bei­de Unter­neh­men haben im Juni 2023 die ZEN­OB PV GmbH gegrün­det. Deren Auf­ga­be ist es, Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen in den Land­krei­sen Wun­sie­del, Hof und Tir­schen­reuth zu errich­ten. Geschäfts­füh­rer der neu­en Gesell­schaft sind Ulrich Pier­in­ger, kauf­män­ni­scher Lei­ter des ZEN­OB-Grün­dungs­mit­glieds SWW Wun­sie­del GmbH, und René Schub­art, CFO von Münch.

„Es ist sehr wich­tig, dass kom­pe­ten­te Part­ner mit ihrem Know-how unse­re ‚Fami­lie‘ ergän­zen“, betont ZEN­OB-Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der und Erster Bür­ger­mei­ster von Kir­chen­lamitz Jens Bütt­ner. Damit meint er neben der ZEN­OB PV auch die eben­falls im Juni 2023 gegrün­de­te WINOB GmbH, deren Gesell­schaf­ter die ZEN­OB und die OST­WIND Erneu­er­ba­re Ener­gien GmbH (OST­WIND) sind und die sich dem Aus­bau der Wind­ener­gie in der Regi­on ver­schrie­ben hat. Für Dr. Oli­ver Bär, Land­rat des Land­krei­ses Hof, ist die ZEN­OB „das Instru­ment, mit dem wir land­kreis­über­grei­fen­de Ener­gie­po­li­tik machen wol­len. Denn die ZEN­OB hat Vor­bild­cha­rak­ter in Bay­ern und weit dar­über hin­aus“. Und Peter Berek, Land­rat des Land­krei­ses Wun­sie­del, sieht das Unter­neh­men als „Garant für eine schnel­le und erfolg­rei­che Umset­zung ehr­gei­zi­ger Ener­gie­pro­jek­te in der Region“.

Nico­las Lahov­nik, Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der SWW Wun­sie­del GmbH und Erster Bür­ger­mei­ster von Wun­sie­del, hebt die „her­vor­ra­gen­de Ent­wick­lung der ZEN­OB“ her­vor. „Es war für uns die abso­lut rich­ti­ge Ent­schei­dung, von Anfang an bei die­ser bei­spiel­haf­ten Koope­ra­ti­on dabei zu sein.“ Lahov­nik freut sich beson­ders dar­über, dass das erste Pro­jekt der ZEN­OB PV in Wun­sie­del umge­setzt wird. „Das ist vor allem des­halb wich­tig, weil wir hier an son­ni­gen Tagen den gewon­ne­nen Solar­strom direkt für die Was­ser­stoff­pro­duk­ti­on nut­zen können.“

Regio­na­le Akteure

Die Ver­wur­ze­lung in der Regi­on und das Enga­ge­ment für die Regi­on sind für Mario Münch, Grün­der von Münch Ener­gie, zwei ent­schei­den­de Argu­men­te für die Part­ner­schaft mit der ZEN­OB. Als einer der größ­ten dezen­tra­len Ener­gie­ver­sor­ger Deutsch­lands ist Münch im gesam­ten deutsch­spra­chi­gen Raum aktiv und kann daher gut ver­glei­chen. Im Gegen­satz zu vie­len ande­ren Pro­jekt­re­gio­nen in Deutsch­land gebe es hier kein Stück­werk und kei­ne Visio­nen, die nur Visio­nen blei­ben. Was ZEN­OB lei­ste, sei ein­zig­ar­tig in Deutsch­land. „Die Akteu­re jagen kei­nen Uto­pien nach, son­dern haben Visio­nen, die in prak­ti­ka­ble Lösun­gen mün­den. Hier arbei­ten regio­na­le Akteu­re zusam­men, alle Pro­jek­te wer­den von Anfang bis Ende durch­dacht und umge­setzt. Für uns ist das des­halb eine idea­le Koope­ra­ti­on“, sagt Münch. „Dem Unter­neh­men kann man ein­fach vertrauen.“

Ins­ge­samt will die ZEN­OB PV in den drei Land­krei­sen bis 2030 jeweils 300 Mega­watt Lei­stung instal­lie­ren. „Wir müs­sen, wol­len und wer­den alle vor Ort ver­füg­ba­ren rege­ne­ra­ti­ven Quel­len nut­zen“, sagt Frank Fug­mann, Pro­jekt­ma­na­ger des Solar­spe­zia­li­sten Münch aus Rugen­dorf bei Kulm­bach. Dazu gehö­re auch, geeig­ne­te Flä­chen für die Solar­strom­erzeu­gung zu nut­zen. 900 Mega­watt rei­chen aus, um jähr­lich rund 950 Mil­lio­nen Kilo­watt­stun­den Strom zu erzeu­gen. Damit kön­nen rund 270.000 Haus­hal­te mit durch­schnitt­lich drei Per­so­nen ver­sorgt werden.

Erster Solar­park in Holenbrunn

In einem ersten Schritt wird ab Herbst die­ses Jah­res im Wun­sied­ler Orts­teil Holen­brunn ein Solar­park ent­ste­hen. Er soll eine Lei­stung von 38 Mega­watt haben und jähr­lich rund 40 Mil­lio­nen Kilo­watt­stun­den Strom erzeu­gen. Für den Bau ist die eigens gegrün­de­te Son­nen­werk WUN H2 GmbH & Co. KG ver­ant­wort­lich, hin­ter der Münch steht und die den künf­ti­gen Solar­park auch kon­zi­piert hat. Nach Fer­tig­stel­lung wird er an die ZEN­OB PV über­ge­ben. Die benö­tig­ten Flä­chen in Holen­brunn wur­den gepach­tet, unter den Solar­mo­du­len wer­den Scha­fe wei­den. Fug­mann: So wird jeder Qua­drat­me­ter der PV-Frei­flä­chen­an­la­ge dop­pelt genutzt! Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen sich an der Finan­zie­rung betei­li­gen und erhal­ten dafür eine feste Verzinsung.

Wei­te­re kon­kre­te Pro­jek­te gibt es bereits für ver­schie­de­ne Stand­or­te im Land­kreis Wun­sie­del, zum Bei­spiel in Selb und im Tröst­au­er Orts­teil Vierst. „Wir wer­den aus­schließ­lich Frei­flä­chen­an­la­gen pla­nen und rea­li­sie­ren“, so Fug­mann. Die­se hät­ten den Vor­teil einer gro­ßen Lei­stung, mit der die Ener­gie­wen­de vor Ort beschleu­nigt wer­den kön­ne. Die Kom­bi­na­ti­on von Solar­strom­erzeu­gung und Land­wirt­schaft soll auch bei allen ande­ren Anla­gen zum Tra­gen kom­men. Nach dem Tier­wohl-PV-Kon­zept von Münch sol­len die Flä­chen neben Scha­fen auch Hüh­nern als Nah­rungs­quel­le dienen.

Ver­net­zung der Sektoren

Wich­tig ist Fug­mann und ZEN­OB-Geschäfts­füh­rer Mar­co Kras­ser, dass die Strom­erzeu­gung nicht iso­liert gedacht wird. „Wir set­zen auf Sek­tor­kopp­lung“, sagt Kras­ser und meint damit die Nut­zung von über­schüs­si­gem Solar­strom zur Her­stel­lung von grü­nem Was­ser­stoff. Die ent­spre­chen­de Anla­ge steht im Ener­gie­park Wun­sie­del. Da der Was­ser­stoff wie­der­um in ver­schie­de­nen Unter­neh­men sowie im Schwer­last­ver­kehr der Regi­on ein­ge­setzt wird, ver­knüpft man die Berei­che Strom, Mobi­li­tät und Indu­strie auf intel­li­gen­te Wei­se. „Mit unse­ren Solar­pro­jek­ten för­dern wir so die Dekar­bo­ni­sie­rung über die direk­te Strom­nut­zung hin­aus“, betont Fugmann.

Die ZEN­OB PV sei eine Part­ner­schaft, die im Sin­ne einer nach­hal­ti­gen regio­na­len Ener­gie­zu­kunft geschlos­sen wur­de, so Kras­ser. Neben einer zuneh­men­den Unab­hän­gig­keit von fos­si­len Ener­gie­trä­gern – ganz im Sin­ne der Phi­lo­so­phie des Wun­sied­ler Wegs Ener­gie – haben die Betei­lig­ten auch die Vor­tei­le für die Kom­mu­nen der Regi­on, die Indu­strie, die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie die Land­wirt­schaft im Blick. Die­se erge­ben sich vor allem aus der Wert­schöp­fung vor Ort sowie im Fal­le der Unter­neh­men aus einem Wett­be­werbs­vor­teil durch eine Vor­rei­ter­rol­le bei der Umstel­lung auf eine nach­hal­ti­ge Energieversorgung.

Über die ZEN­OB GmbH

Die ZEN­OB GmbH ist im Juli 2021 aus der Zukunfts­En­er­gie Fich­tel­ge­bir­ge GmbH her­vor­ge­gan­gen. Sie ist ein Gemein­schafts­un­ter­neh­men regio­na­ler und zugleich land­kreis­über­grei­fen­der Kom­mu­nen mit dem Ziel, die Dekar­bo­ni­sie­rung der Ener­gie­ver­sor­gung vor­an­zu­trei­ben und umzu­set­zen. Mit der­zeit 31 Gesell­schaf­tern sol­len die Chan­cen der Zukunfts­En­er­gie genutzt werden.

Über Münch Energie

Die M. Münch Elek­tro­tech­nik GmbH & Co KG aus Rugen­dorf bei Kulm­bach ver­fügt über mehr als 20 Jah­re Erfah­rung mit PV-Frei­flä­chen­an­la­gen. Die Münch Grup­pe hat sich zu einem der welt­weit füh­ren­den Anbie­ter von PV-Mon­ta­ge­sy­ste­men ent­wickelt und zeigt seit 2015 mit der paten­tier­ten und mehr­fach aus­ge­zeich­ne­ten Münch Ener­gie Intel­li­genz, wie eine umfas­sen­de Sek­to­ren­kopp­lung funk­tio­niert. Gemein­sam mit Kom­mu­nen wer­den ganz­heit­li­che und nach­hal­ti­ge Ener­gie­kon­zep­te rea­li­siert und über die gesam­te Lauf­zeit begleitet.