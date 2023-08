Coburg fei­ert vom 31.08. bis 03.09.2023 sei­ne Kuli­na­ri­sche Spezialität

Fünf Gastro­no­men und eine Cobur­ger Spe­zia­li­tät im Mit­tel­punkt: der Cobur­ger Rut­scher. Wenn die Cobur­ger Klö­ße­rei Lin­den­hof, Pure Kit­chen, Café Schub­art sowie in die­sem Jahr erst­mals das Münch­ner Hof­bräu und das Park­re­stau­rant Rose­nau ihre Stän­de auf dem Markt­platz auf­bau­en, geht es tra­di­tio­nell um den (Cobur­ger) Kloß.

Vom 31. August bis 3. Sep­tem­ber 2023 wird Coburgs Markt­platz wie­der zum größ­ten Open-Air-Restau­rant der Stadt und auf die Besu­che­rin­nen und Besu­cher war­ten die gewohn­ten loka­len Spezialitäten.

Auf die Tel­ler kom­men tra­di­tio­nel­le Gerich­te wie Schäu­fe­le, Gän­se­brust, Schwei­ne- und Sau­er­bra­ten sowie Rou­la­den, die zusam­men mit dem Cobur­ger Rut­scher die kuli­na­ri­sche Visi­ten­kar­te unse­rer Regi­on sind. Natür­lich dür­fen die haus­ge­mach­ten Bei­la­gen genau­so wenig auf der Spei­se­kar­te feh­len wie Klöß­pom­mes, Klöß­cor­don Bleu oder Klöß­detsch. Dazu gibt es Hel­les, Rad­ler oder Wei­zen vom Fass und die alko­hol­frei­en Geträn­ke von der Kai­ser­dom Spe­cia­li­tä­ten Braue­rei GmbH Bam­berg. Wie gewohnt wird es auch einen Wein- und Cock­tail­stand auf dem Markt­platz geben.

Der 18. Klö­ß­markt ver­wöhnt tra­di­tio­nell nicht nur den Gau­men, son­dern auch die Ohren. Live-Musik zum Mit­sin­gen, Mit­tan­zen und Mit­schun­keln gehört seit jeher zum festen Programm.

Das Musik­pro­gramm auf der Büh­ne am Marktplatz:

Don­ners­tag, 31.08. 16:30 – 20:30 BLACK on BLUE

Frei­tag, 01.09. 12:00 – 15:30 QuantenSprung

18:00 – 22:30 The Silhouettes

Sams­tag, 02.09. 11:00 – 12:00 Luna Klee

12:45 – 16:30 Suzan Bak­er & D. Lüddicke

18:15 – 22:30 The Real BBQ Connection

Sonn­tag, 03.09. 11:00 – 13:00 Blas­ka­pel­le Meeder

14:30 – 18:00 The Jets