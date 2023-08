Abschluss der eng­li­schen Woche

Nach zwei Aus­wärts­spie­len unmit­tel­bar hin­ter­ein­an­der tritt der FCE am Sams­tag, 02.09.2023 (14:00 Uhr) wie­der im hei­mi­schen Fuchs-Park-Sta­di­on an. Zu Gast wird dann der SV Wacker Burg­hau­sen sein, der den eige­nen Ansprü­chen bis­her noch nicht gerecht wer­den konnte.

„Spiel in Schwein­furt hat uns allen gezeigt, was wir lei­sten können“

Zwei Mal tra­ten die Dom­rei­ter in der Frem­de an, zwei Mal muss­ten sie sich knapp mit 1:2 geschla­gen geben und ohne Punk­te nach Hau­se fah­ren. Damit ste­hen die Bam­ber­ger mit wei­ter­hin sechs Punk­ten aktu­ell auf dem 13. Tabel­len­platz der Regio­nal­li­ga Bay­ern. „Das Spiel in Schwein­furt hat uns allen gezeigt, was wir lei­sten kön­nen, daher macht es uns eher Mut“, zeigt sich Chef­trai­ner Jan Gern­lein trotz der Nie­der­la­gen zufrie­den mit sei­ner Mann­schaft. Mit dem ach­ten Spiel­tag schließt der FCE sei­ne erste eng­li­sche Woche der Sai­son nun vor den hei­mi­schen Fans ab. Bezüg­lich der Bela­stung äußert sich der Coach fol­gen­der­ma­ßen: „Bis­her haben wir gera­de mus­ku­lär alles im Griff, weil die Jungs sich auch gut vor- und nachbereiten“.

Das ist der Geg­ner SV Wacker Burghausen:

Der ehe­ma­li­ge Dritt­li­gist spielt seit sei­nem Abstieg 2014 durch­gän­gig in der Regio­nal­li­ga Bay­ern. Seit­dem konn­ten die Burg­hau­se­ner die Sai­son drei Mal auf dem drit­ten Platz abschlie­ßen, für den gro­ßen Wurf in die Pro­fi­li­ga soll­te es bis­her jedoch nicht mehr rei­chen. Das Team aus Ober­bay­ern kommt in der aktu­el­len Sai­son noch nicht rich­tig in Fahrt und hat in sechs gespiel­ten Par­tien eine Bilanz von einem Sieg, einem Unent­schie­den, vier Nie­der­la­gen und ran­giert damit mit vier Punk­ten auf dem 17. Tabel­len­platz der Liga. Zuletzt ver­lor man das Der­by gegen Buch­bach knapp mit 0:1. „Ich habe zu wenig Spie­le gese­hen, um genau zu bewer­ten ob es ein guter oder schlech­ter Start war, wenn ich den Kader sehe wer­den sie trotz­dem noch genug Punk­te holen. Sie haben einen guten Trai­ner, der sicher­lich die rich­ti­gen Schlüs­se zie­hen wird“, schätzt Gern­lein den Geg­ner ein. Das Spiel unter der Woche gegen die SpVgg Greu­ther Fürth II muss­te auf­grund des star­ken Regen­falls abge­sagt wer­den. Trai­ner der Mann­schaft ist seit 2022 Han­nes Sigurdsson.