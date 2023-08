Über vie­le Gra­tu­lan­ten und Glück­wün­sche durf­te sich Land­rat Seba­sti­an Straubel anläss­lich sei­nes 40. Geburts­ta­ges freu­en – jetzt freu­en sich die Stif­tung für krebs­kran­ke Kin­der Coburg sowie der Kreis­feu­er­ver­band Coburg über kräf­ti­ge finan­zi­el­le Unter­stüt­zung des Land­rats für ihre segens­rei­che Arbeit.

Seba­sti­an Straubel hat­te die Besu­cher sei­ner Geburts­tags­fei­er im Juli gebe­ten, auf Geschen­ke zu ver­zich­ten und statt­des­sen die bei­den Orga­ni­sa­tio­nen finan­zi­ell zu unter­stüt­zen. Das Ergeb­nis konn­te sich mehr als nur sehen las­sen: Bei der Spen­den­über­ga­be im Land­rats­amt erhielt Kreis­brand­rat Ste­fan Püls einen Scheck über 2195 Euro, in Namen der Stif­tung für krebs­kran­ke Kin­der nahm der Stif­tungs­vor­sit­zen­de, Uwe Ren­digs, 4690 Euro entgegen.

Wofür die Spen­den ver­wen­det wer­den, ist schon beschlos­se­ne Sache: Uwe Ren­digs berich­te­te dem Land­rat, dass die Cobur­ger Stif­tung aktu­ell 19 Fami­li­en mit krebs­kran­ken Kin­dern betreut. Neben den klei­nen Pati­en­ten selbst unter­stützt die Stif­tung auch deren Geschwi­ster. „Wir orga­ni­sie­ren für die­se immer wie­der Feste und Besu­che in Frei­zeit­parks. Da kön­nen wir die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung sehr gut gebrau­chen“, berich­te­te Ren­digs. „Sehr, sehr dank­bar“, zeig­te sich auch Ste­fan Püls. Der Kreis­brand kün­dig­te an, dass der Kreis­feu­er­wehr­band die Spen­de des Land­rats bei der Aus­bil­dung im Bereich der Kin­der- und Jugend­feu­er­weh­ren ein­set­zen wird. Die­se sei schließ­lich die Basis dafür, dass die Feu­er­weh­ren mit ihrem Dienst im Ehren­amt ihre Auf­ga­be des Brand­schut­zes zuver­läs­sig auch in Zukunft erfül­len können.

Der Dank des Land­rats selbst galt den vie­len Spen­dern, die mit ihrer Groß­zü­gig­keit den tol­len Erlös der Geburts­tags-Akti­on erst mög­lich gemacht haben. Jeder ein­zel­ne Cent, das ver­si­cher­te Seba­sti­an Straubel, sei bei der Stif­tung für krebs­kran­ke Kin­der und dem Feu­er­wehr­nach­wuchs gut ange­leg­tes Geld: „Wir unter­stüt­zen damit Per­so­nen und Orga­ni­sa­tio­nen, die sich im Ehren­amt enga­gie­ren und Men­schen in Not zur Sei­te ste­hen. Tat­kraft und Soli­da­ri­tät sind das, was unse­re Gesell­schaft braucht. Dafür ste­hen, neben vie­len ande­ren Orga­ni­sa­tio­nen und Ver­ei­nen, auch die Feu­er­weh­ren und die Stif­tung für krebs­kran­ke Kinder.“