Bis zum 29. Febru­ar läuft die Frist für alle Kin­der, die ab dem 1. Sep­tem­ber 2024 in Krip­pen und Kin­der­gär­ten betreut wer­den sol­len. Hort­kin­der kön­nen bis zum 31. März gemel­det wer­den. Die Anmel­dung ist aus­schließ­lich online möglich.

Eltern, die ihr Kind ab dem Kita­jahr 2024/25 in Krip­pe oder Kin­der­gar­ten geben möch­ten, kön­nen es bis zum 29. Febru­ar 2024 anmel­den. Die Anmel­de­frist für Hort­plät­ze geht bis zum 31. März 2024.

Kin­der kön­nen nicht direkt bei ein­zel­nen Ein­rich­tun­gen ange­mel­det wer­den. Die Anmel­dung erfolgt in Ecken­tal aus­schließ­lich digi­tal – ent­we­der über die Home­page oder die App der Markt­ge­mein­de. Dafür ist eine Bay­ern-ID nötig, die aber jeder zuhau­se mit einer E‑Mail-Adres­se selbst anle­gen kann. Über das Anmel­de­por­tal kön­nen Eltern ihre Wunsch­ki­tas aus­wäh­len und prio­ri­sie­ren. Die Ein­rich­tun­gen ent­schei­den dann nach dem Anmel­de­stich­tag, wel­che Kin­der sie auf­neh­men kön­nen. Wann genau die Kin­der inner­halb des Zeit­raums regi­striert wer­den, ist dabei nicht entscheidend.

Nach den Oster­fe­ri­en, also Anfang April, wer­den die Eltern infor­miert. Sie erhal­ten dann eine Nach­richt an die E‑Mail-Adres­se, die mit der Bay­ern-ID ver­knüpft ist. Für Rück­fra­gen steht im Rat­haus Clau­dia Blö­chl, (0 91 26) 903–228, zur Ver­fü­gung. Tages­müt­ter ver­mit­telt das jewei­li­ge Land­rats­amt – im Fall des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt ist das das Amt für Fami­lie und Jugend, Tele­fon 09131/803‑1453. Auf­grund der Nähe zu den Nach­bar­land­krei­sen kann sich aber auch eine Anfra­ge in den Land­rats­äm­tern Forch­heim und Nürn­ber­ger Land lohnen.