Inspi­rie­ren­de Sport­le­rin trotz Behin­de­rung: Michae­la Gras­sin­ger erneut Zeit­fahr Weltmeisterin

Erfolg­rei­che Sport­le­rin im Para­cy­cling sucht Sponsoren

In einer Pres­se­mit­tei­lung von Hei­mat­Un­ter­neh­men, der Initia­ti­ve der Baye­ri­schen Ver­wal­tung für Länd­li­che Ent­wick­lung heißt es:

Unse­re Regi­on birgt bemer­kens­wer­te Per­sön­lich­kei­ten, und Michae­la Gras­sin­ger ist defi­ni­tiv eine davon. Sie zeigt uns immer wie­der, dass sport­li­che Erfol­ge trotz kör­per­li­cher Her­aus­for­de­run­gen mög­lich sind. Michae­la hat mir oft erzählt, wie schwie­rig es ist, die not­wen­di­ge Unter­stüt­zung und Spon­so­ren zu fin­den, um ihre Lei­stun­gen ange­mes­sen zu wür­di­gen. Daher bit­te ich um Ihre Mit­hil­fe, damit die bemer­kens­wer­ten Erfol­ge die­ser Sport­le­rin einem brei­te­ren Publi­kum bekannt gemacht wer­den können.

Im der Spon­so­ren­map­pe fin­den Sie erste Infor­ma­tio­nen über Michae­la und ihre beein­drucken­den Erfol­ge. Die­se Frau ver­dient Aner­ken­nung für ihre bemer­kens­wer­te Ent­schlos­sen­heit im Leben.

Am 21. August 2023 hat Michae­la Gras­sin­ger erneut den Titel der „Master Zeit­fahr Welt­mei­ste­rin“ in der Han­di­cap-Wer­tung errun­gen. Ein Beweis für ihre außer­ge­wöhn­li­che Leistungsfähigkeit.

Wei­te­re Infos zu Michae­la Gras­sin­ger gibt es in der Spon­so­ren­map­pe (hier als pdf) sowie für Spon­so­ren-Anfra­ge per E‑Mail an marion.​deinlein@​heimatunternehmen.​bayern und michaela-grassinger@t‑online.de.