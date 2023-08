Das neue VHS-Pro­gramm für den Herbst ist da. Umfang­reich, abwechs­lungs­reich und prall voll guter Ange­bo­te für den Herbst. Einen gro­ßen Umfang neh­men Sport- und Bewe­gungs­kur­se ein. Neben den belieb­ten Tram­po­lin­kur­sen gibt es neu einen Jum­ping Drums Kurs – hier wird das Tram­po­lin kraft­voll und dyna­misch als Trom­mel genutzt.

Für alle, die beruf­lich ihre Stim­me ein­set­zen müs­sen, gibt es den Kurs „Stimm­trai­ning – Eine gesun­de Stim­me für All­tag und Beruf“. Übun­gen und Hin­wei­se hel­fen hier­bei, sich stimm­scho­nend Gehör zu ver­schaf­fen und Vor­trä­ge und Reden bes­ser zu bewältigen.

Aktu­el­le Ent­wick­lun­gen wie das Vor­drin­gen von KI („Künst­li­che Intel­li­genz“) in den All­tag und das Berufs­le­ben, Kon­se­quen­zen und Gefah­ren – dies beleuch­tet ein Vor­trag aus­führ­lich und verständlich.

Neben den Prä­senz­kur­sen bie­tet die VHS eine Viel­zahl von Digi­tal­kur­sen an. Das Ler­nen, Mit­ma­chen und Zuhö­ren am hei­mi­schen Rech­ner kann vor allem im Herbst und Win­ter eine gute Alter­na­ti­ve sein. Selbst­ver­ständ­lich ist eine Kom­mu­ni­ka­ti­on mit dem Dozen­ten auch in die­sem For­mat gewährleistet.

„Ich freu mich, dass das Pro­gramm der VHS bei uns eine feste Grö­ße im Land­kreis ist, immer wie­der wei­ter­ent­wickelt und sehr gut ange­nom­men wird“ bemerkt Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei der Vor­stel­lung des Programmheftes.