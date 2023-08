Neue Selbst­hil­fe­grup­pe für Ange­hö­ri­ge von erwach­se­nen Men­schen mit psy­chi­scher Erkran­kung in Forch­heim

Stel­lung­nah­me der Forch­hei­mer CSU-Stadt­rats­frak­ti­on zum Inte­grier­ten Kli­ma­schutz­kon­zept der Stadt

An die Stadt Forch­heim, Kli­ma­schutz­ma­nage­ment Frau Eli­sa Ritt­mei­er Am 14.11.2022 wur­den dem Stadt­rat in einem Work­shop eini­ge sta­ti­sti­sche Wer­te zur…