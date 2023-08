Auch in der Hoch­sai­son kön­nen die Rei­sen­den in Nürn­berg ent­spannt abhe­ben. Dafür sor­gen die bewähr­ten Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, die in die­sem Jahr durch 125 neue Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen ver­stärkt wur­den, die mei­sten im ope­ra­ti­ven Bereich, also beim Check-in, in der Gepäck­ver­la­dung oder bei der Kabi­nen­rei­ni­gung. Ins­ge­samt zählt der Flug­ha­fen aktu­ell 1.077 Beschäftigte.