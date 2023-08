Der ohne­hin umfang­rei­che Win­ter­flug­plan 2023/2024 des Albrecht Dürer Air­port Nürn­berg wird um ein beson­de­res High­light rei­cher: Ab dem 16. Okto­ber 2023 bie­tet Eti­had Holi­days – erst­mals ab Nürn­berg – drei­mal wöchent­lich Non­stop-Flü­ge nach Abu Dha­bi an.

Die moder­ne Haupt­stadt der Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­te ist bekannt für ihre von Wol­ken­krat­zern domi­nier­te, impo­san­te Sky­line. Mit einer Mischung aus uralter Geschich­te, facet­ten­rei­cher Kul­tur und tra­di­tio­nel­lem Erbe gel­ten die Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­te als unglaub­lich viel­fäl­tig. Hin­zu kom­men die atem­be­rau­ben­de Natur, traum­haf­te Strän­de und renom­mier­te Golf­plät­ze. Die Shop­ping-Mög­lich­kei­ten sind über­ra­gend und die Atmo­sphä­re herz­lich. Das schil­lern­de Dubai ist in nur 90 Minu­ten mit dem Schnell­bus zu erreichen.

Eti­had Holi­days bie­tet Abu Dha­bi als Pau­schal­rei­se inklu­si­ve attrak­ti­ver Hotel­aus­wahl an, buch­bar über die Web­site von Eti­had Holi­days (eti​had​ho​li​days​.de) oder im Rei­se­bü­ro. Pas­sa­gie­re ab Nürn­berg kön­nen jeweils mon­tags, mitt­wochs oder frei­tags mit der Char­ter­flug­ge­sell­schaft Smart­wings in rund sechs Stun­den nach Abu Dha­bi flie­gen. Ein­ge­setzt wer­den aus­schließ­lich sehr moder­ne und öko­lo­gisch effi­zi­en­te Flug­zeu­ge vom Typ Boe­ing 737 Max. Die Flot­te von Smart­wings ist jün­ger als 5 Jah­re. Buch­bar sind Urlau­be mit fle­xi­bler Reisedauer.

Eine 15-tägi­ge Rund­rei­se inklu­si­ve Non­stop-Flug ab Nürn­berg nach Abu Dha­bi bie­tet Eti­had Holi­days bei­spiels­wei­se bereits ab 999 € pro Per­son an. Inklu­diert sind hier alle Trans­fers sowie diver­se Aus­flü­ge. Die Unter­brin­gung erfolgt in Vier- und Fünf-Ster­ne-Hotels in Abu Dha­bi, Al Ain, Dubai und Ras Al Khaimah.

Geschäfts­füh­rer Dr. Micha­el Hupe: „Abu Dha­bi berei­chert unse­ren ohne­hin schon gegen­über der Vor­sai­son deut­lich erwei­ter­ten Win­ter­flug­plan, der durch reiz­vol­le Rei­se­zie­le mit Schwer­punkt auf Zie­len in Ägyp­ten und auf den Kana­ren punk­tet, die unter ande­rem von Euro­wings, Con­dor und Coren­don Air­lines ange­flo­gen werden.“

Über Eti­had Holidays

Eti­had Holi­days ope­ra­ted by Capi­tal Holi­days (Euro­pe) GmbH, ein Toch­ter­un­ter­neh­men von Tou­rism 365 als Teil der ADNEC Group und eigen­stän­di­ger Rei­se­ver­an­stal­ter mit Sitz in Mün­chen, bie­tet die Flü­ge nach Abu Dha­bi inklu­si­ve attrak­ti­ver Hotel­aus­wahl als Pau­schal­rei­sen an.