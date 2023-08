Gewinn­spar­ver­ein der VR Ban­ken schüt­tet Son­der­spen­de an Bay­reuth ohne Gewalt e. V. aus

Der Gewinn­spar­ver­ein der VR Ban­ken hat neben der Ver­lo­sung von Sach­prei­sen, einen Son­der­preis ver­ge­ben: Eine Zuwen­dung aus dem Rein­ertrag des Gewinn­spar­ver­eins in Höhe von 5.000 Euro. Die­se Spen­de ging auf Vor­schlag der VR Bank Bay­reuth-Hof eG an Ver­ein Bay­reuth ohne Gewalt e. V. Bank­vor­stand Jür­gen Dün­kel betont: „Wir freu­en uns über die Mög­lich­keit, einen so enga­gier­ten Ver­ein für die Son­der­spen­de benen­nen zu kön­nen. Wir haben schon eini­ge Pro­jek­te gemein­sam beglei­tet und wis­sen die Arbeit der Ver­ant­wort­li­chen sehr zu schät­zen.“ Der Vor­sit­zen­de Peter Mül­ler nahm die Spen­de in der BMW Welt Mün­chen von den Geschäfts­füh­rern des Gewinn­spar­ver­eins ent­ge­gen. Er nutz­te die Gele­gen­heit, den Ver­ein und das aktu­el­le Pro­jekt „Schee, dass’d doo bist! Wir leben Diver­si­tät“ vorzustellen.

Peter Mül­ler sagt: „Bei dem lang­fri­stig aus­ge­rich­te­ten Pro­jekt in der Regi­on Bay­reuth möch­ten wir als Ver­ein Bay­reuth ohne Gewalt e. V. in einer Koope­ra­ti­on mit der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und der Stadt Bay­reuth die Diver­si­täts- und Anwen­dungs­kom­pe­ten­zen der Stadt­ge­sell­schaft erhö­hen. Bil­dungs­trä­ger, die For­schung und die öffent­li­che Ver­wal­tung haben dabei eine beson­de­re Ver­ant­wor­tung, aber auch ein hohes Mul­ti­pli­ka­to­ren­po­ten­ti­al. Des­halb schlie­ßen wir uns zusammen.“

Das Pro­jekt soll in einem ersten Schritt die Erwei­te­rung von Wis­sen und Kennt­nis­sen über Funk­ti­ons­wei­sen, Wirk­sam­keit und recht­li­che Aspek­te von Dis­kri­mi­nie­rung auf der per­sön­li­chen, gesell­schaft­li­chen und insti­tu­tio­nel­len Ebe­ne erfol­gen. Ziel ist es, die Stadt­ge­sell­schaft gegen Aus­gren­zungs­mo­del­le zu wapp­nen, zu sen­si­bi­li­sie­ren und einen Raum des wert­schät­zen­den Lebens fort­zu­ent­wickeln, der sich auch als Stand­ort­vor­teil auswirkt.

Peter Mül­ler bedank­te sich auch bei der VR Bank Bay­reuth-Hof eG die eine lang­jäh­ri­ge Zusam­men­ar­beit mit Bay­reuth ohne Gewalt e.V. pflegt und den Ver­ein als Spen­den­emp­fän­ger benannt hat.

Bei der glei­chen Über­ga­be­ver­an­stal­tung freu­te sich eine Kun­din der VR Bank Bay­reuth-Hof über einen der Haupt­prei­se der monat­li­chen Gewinn­aus­schüt­tung des Gewinn­spar­ver­eins. Sie durf­te mit einem nagel­neu­en einen BMW Z4 M Sport im Ein­zel­wert von knapp 55.000 Euro nach Hau­se fahren.

Beim Gewinn­spa­ren der VR Bank Bay­reuth-Hof eG wer­den monat­lich mehr als 2,7 Mil­lio­nen Euro in Sach- und Geld­prei­sen verlost.