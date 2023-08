EBERS­DORF B.COBURG, LKR. COBURG. Der Brand eines Neben­ge­bäu­des for­der­te am Diens­tag einen Sach­scha­den von min­de­stens 80.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermittelt.

Am Diens­tag­abend, gegen 21.30 Uhr, bemerk­te ein Nach­bar in der Görit­zen­stra­ße Flam­men, die aus einem Ver­bin­dungs­ge­bäu­de zwi­schen einem Ein­fa­mi­li­en­haus und einem Lager dran­gen. Dar­auf­hin wähl­te er den Not­ruf. Die rund 170 ein­ge­setz­ten Kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren lösch­ten den Brand, konn­ten jedoch ein Über­grei­fen auf das Wohn­ge­bäu­de nicht ver­hin­dern. Der Dach­stuhl des Ver­bin­dungs­ge­bäu­des brann­te voll­kom­men aus. An der Fas­sa­de des Wohn­ge­bäu­des ent­stand ein Sachschaden.

Die Bewoh­ner konn­ten das Haus recht­zei­tig ver­las­sen. Sie blie­ben unverletzt.

Nach ersten Schät­zun­gen beläuft sich der Sach­scha­den auf min­de­stens 80.000 Euro. Die Kri­po Coburg über­nahm vor Ort die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brandursache.