BAM­BERG. Am Frei­tag, 18. August, soll ein 40-Jäh­ri­ger einen 32-Jäh­ri­gen zu Boden geschla­gen und gegen den Kopf getre­ten haben. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg sitzt der Tat­ver­däch­ti­ge jetzt in Untersuchungshaft.

Die Aus­ein­an­der­set­zung fand am Frei­tag gegen 22 Uhr in der Gau­stadter Haupt­stra­ße auf einer Grün­flä­che in der Nähe eines Super­mark­tes statt. Ein Zeu­ge alar­mier­te die Poli­zei, als er die Schlä­ge­rei bemerk­te. Bei Ein­tref­fen der Strei­fen­be­am­ten fan­den die­se den 32-Jäh­ri­gen mit schwe­ren Kopf­ver­let­zun­gen vor. Der mut­maß­li­che Täter war zu die­sem Zeit­punkt flüch­tig. Der 32-Jäh­ri­ge muss­te sta­tio­när in einem Kran­ken­haus behan­delt werden.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg über­nahm die Ermitt­lun­gen und kam nun dem 40-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen auf die Spur. Er wur­de am Mitt­woch, 30. August, einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Mann. Er sitzt nun in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt und muss sich unter ande­rem wegen des Ver­dachts des ver­such­ten Tot­schlags verantworten.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg führt die Ermitt­lun­gen fort und sucht nach einer weib­li­chen Zeu­gin, die bei der Tat anwe­send gewe­sen sein soll. Bit­te mel­den Sie sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bamberg.