Am Diens­tag­nach­mit­tag kam es im Stadt­ge­biet Bam­berg zu einem drei­sten Trick­be­trug. Eine Frau über­gab einen fünf­stel­li­gen Geld­be­trag an zwei unbe­kann­te Täte­rin­nen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermittelt.

Am Diens­tag, zwi­schen 16 Uhr und 17.30 Uhr, über­gab eine Frau einen hohen Geld­be­trag an zwei Betrü­ge­rin­nen. Sie wur­de Opfer des soge­nann­ten Geld­bün­del­tricks. Die­ser lief so ab: Eine unbe­kann­te Frau sprach die 63-jäh­ri­ge Bam­ber­ge­rin in der Heiliggrabstraße/​Josephstraße an und behaup­te­te, sie habe hei­len­de Kräf­te. Sie wol­le einen bösen Fluch von der Fami­lie und dem Geld der 63-Jäh­ri­gen neh­men. Eine zwei­te Unbe­kann­te kam hin­zu und bestä­tig­te die Kün­ste ihrer Kom­pli­zin. Gut­gläu­big lief die 63-Jäh­ri­ge in Beglei­tung einer der Frau­en nach­hau­se und hol­te ihre Erspar­nis­se. Wie befoh­len, steck­te sie das Geld in ein Kuvert und trug es eng an ihrem Her­zen zu der Frau in der Hei­lig­grab­stra­ße. Die­se wickel­te das Geld in ein Geschirr­tuch und ver­schnür­te es. Dann mur­mel­te sie eine geheim­nis­vol­le Beschwö­rungs­for­mel und gab der 63-Jäh­ri­gen das Päck­chen zurück. Mit der Anwei­sung, es für 36 Tage ver­schlos­sen unter ihrer Matrat­ze auf­zu­be­wah­ren, lief sie wie­der nach­hau­se. Dort kamen ihr Zwei­fel. Sie wickel­te das Päck­chen aus und fand dar­in nur ein­fa­ches Papier vor. Eine Absu­che des Tat­orts durch ihre Fami­lie war ver­geb­lich. Die bei­den Betrü­ge­rin­nen waren inzwi­schen mit einem Bar­geld­be­trag in fünf­stel­li­ger Höhe ver­schwun­den. Dann folg­te die Anzei­ge bei der Polizei.

Die bei­den unbe­kann­ten Frau­en wer­den wie folgt beschrieben:

Frau 1:

Zir­ka 40 Jah­re alt, 165 Zen­ti­me­ter groß, kräf­tig, brau­nes nacken­lan­ges Haar mit Zopf

trug einen bei­gen knie­lan­gen Mantel

führ­te eine hel­le Umhän­ge­ta­sche mit.

Die­se Frau sprach die Beschwörungsformeln.

Frau 2:

Zir­ka 50 Jah­re alt, 165 Zen­ti­me­ter groß, kräf­tig, blon­des kur­zes Haar

trug eine schwar­ze Hose und einen schwar­zen Blazer

sie trug eine auf­fäl­li­ge Holz­ket­te mit einem Kreuz um den Hals

Die­se Frau beglei­te­te das Opfer zur Geld­ab­ho­lung nachhause.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat den Fall über­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer hat den Betrug beob­ach­tet oder die unbe­kann­ten Frau­en im Stadt­ge­biet gese­hen? Mel­den Sie sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.