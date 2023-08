Alt­städ­ter Remis gegen Aubstadt

Ein 2:2‑Unentschieden hol­te die SpVgg Bay­reuth heu­te Abend in der Regio­nal­li­ga Bay­ern gegen Spit­zen­rei­ter TSV Aub­stadt, der dadurch auf Tabel­len­platz zwei abrutschte.

Die Gast­ge­ber began­nen mit mehr Ball­be­sitz, Aub­stadt konn­te jedoch kaum unter Druck gesetzt wer­den. Die erste gute Mög­lich­keit hat­ten die Gäste in der 15. Minu­te, ein Schuss im Straf­raum von Max Sche­bak wur­de jedoch abge­wehrt. In der 35. Minu­te dann die Füh­rung für die Grab­fel­der: Mar­cel Volk­muth spit­zel­te den Ball in den Straf­raum und Mar­cel Nickel ver­wan­del­te direkt.

Kurz dar­auf hat­te Mar­cel Nickel das 2:0 auf dem Fuß, setz­te den Ball aus 17 Metern jedoch knapp rechts neben das Bay­reu­ther Tor. In der 42. Minu­te dann die bis dato beste Mög­lich­keit der Alt­stadt: David Ismail wur­de nicht gestört und zog vom Elf­me­ter­punkt ab. Der Aub­stadter Kee­per Maxi­mi­li­an Weis­bäcker parier­te jedoch glän­zend. Die SpVgg hat­te in der ersten Hälf­te mehr vom Spiel, agier­te aber zu mut­los und lag zur Pau­se 0:1 hinten.

Auch zu Beginn der zwei­ten Hälf­te spiel­te die Alt­stadt zunächst nicht zwin­gend genug, die Gäste konn­ten sich auf die Ver­tei­di­gung ihrer Füh­rung kon­zen­trie­ren und muss­ten nicht das Spiel machen. In der 61. Minu­te zog Mar­co Ste­fandl vom Straf­raum­eck ab, der Gäste­kee­per klär­te jedoch zur Ecke. Schließ­lich war es Tim Lattei­er, der in der 68. Minu­te vom lin­ken Straf­raum­eck abzog und den Ball oben rechts ins Kreuz­eck zum 1:1‑Ausgleich wuch­te­te. Jetzt ging es flott wei­ter: Zunächst drück­te Edwin Schwarz nach einer Ecke in der 71. Minu­te per Kopf den Ball zur Bay­reu­ther 2:1‑Führung ins Tor. Das Spiel schien gedreht. Aub­stadt schlug in der 85. Minu­te jedoch zurück, Mar­tin Tho­mann erziel­te aus kur­zer Distanz mit sei­nem drit­ten Sai­son­tor den 2:2‑Ausgleich. Die Gäste dräng­ten jetzt auf den Sieg­tref­fer. Die Alt­stadt brach­te das letzt­lich ver­dien­te 2:2‑Unentschieden jedoch über die Zeit. Aub­stadt rutscht damit auf den zwei­ten Tabel­len­platz, neu­er Spit­zen­rei­ter ist die DJK Vil­z­ing. Die Alt­stadt steht mit jetzt sie­ben Zäh­lern auf Tabel­len­platz zwölf.

Alt­stadt-Trai­ner Marek Min­tal zeig­te sich nach der Par­tie mit dem erkämpf­ten Punkt zufrie­den, auch wenn man ger­ne drei Zäh­ler geholt hät­te. Die Aub­stadter hät­ten durch­aus gezeigt, dass sie nicht umsonst in der Tabel­le oben ste­hen. Der jun­gen und neu zusam­men­ge­stell­ten Bay­reu­ther Mann­schaft müs­se die not­wen­di­ge Zeit gege­ben wer­den. „Es macht mir auf jeden Fall viel Spaß, mit den Jungs zu arbei­ten und sie vor­an­zu­brin­gen“. Beson­ders hob Marek Min­tal die Rol­le des letzt­jäh­ri­gen Dritt­li­ga­ak­teurs Tim Lattei­er her­vor, der nach drei Mona­ten Unter­bre­chung unlängst zur Alt­stadt zurück­kehr­te und heu­te sein erstes Heim­spiel der neu­en Sai­son mach­te und sein erstes Sai­son­tor erziel­te. Auch die Fans hät­ten mit ihrer Anfeue­rung wie­der eine wich­ti­ge Rol­le gespielt. „Ich kann nur sagen Hut ab!“, so Marek Mintal.