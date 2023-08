Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auto­fah­rer kommt in Gegen­ver­kehr – Poli­zei sucht Zeu­gen des Vorfalls

COBURG. Ein 37-jäh­ri­ger Citro­en-Fah­rer kam am Mitt­woch in den frü­hen Mor­gen­stun­den in der Cal­len­ber­ger Stra­ße in den Gegen­ver­kehr und gefähr­de­te ein ent­ge­gen­kom­men­des Auto. Die Cobur­ger Poli­zei sucht nun nach dem gefähr­de­ten Fahrzeugführer.

Der 37-jäh­ri­ge Cobur­ger war am Mitt­woch um 2:50 Uhr im Küren­grund unter­wegs und bog an der Gaud­litz­kreu­zung nach rechts in die Cal­len­ber­ger Stra­ße ab. Zu die­sem Zeit­punkt fuhr hin­ter dem Citro­en-Fah­rer eine Poli­zei­strei­fe, die den Mann samt Fahr­zeug einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen woll­te. Unmit­tel­bar bevor die Poli­zei­be­am­ten das Anhal­te­si­gnal des Poli­zei­fahr­zeugs betä­tig­ten, kam der 37-Jäh­ri­ge im Aus­lauf der Rechts­kur­ve auf die Gegen­fahr­bahn. Dort kam ihm ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer ent­ge­gen, der auf­grund des Fahr­zeugs sein Auto bis zum Still­stand abbrem­sen muss­te. Damit konn­te der bis­lang unbe­kann­te Fah­rer einen Zusam­men­stoß verhindern.

Die Beam­ten ver­hin­der­ten die Wei­ter­fahrt des Citro­en-Fah­rers und führ­ten eine Ver­kehrs­kon­trol­le durch. Das ent­ge­gen­kom­men­de, gefähr­de­te Fahr­zeug fuhr aller­dings wei­ter, so dass von die­sem kei­ne Per­so­na­li­en des Fahr­zeug­füh­rers bekannt sind. Im Rah­men der Kon­trol­le erkann­ten die Beam­ten, dass der vor­de­re lin­ke Rei­fen des Citro­en voll­kom­men platt war. Offen­sicht­lich war dadurch auch die Lenk­fä­hig­keit des Fahr­zeugs ein­ge­schränkt. Die Über­prü­fung der Fahr­taug­lich­keit des Man­nes ergab kei­ne Bean­stan­dun­gen. Den­noch unter­ban­den die Beam­ten die Wei­ter­fahrt bis zur Repa­ra­tur des Reifens.

Die Cobur­ger Poli­zei sucht nun nach dem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer, der am Mitt­woch um 2:50 Uhr in der Cal­len­ber­ger Stra­ße durch den ent­ge­gen­kom­men­den Citro­en gefähr­det wur­de. Der Fahr­zeug­füh­rer wird gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wen­den. Gegen den Citro­en-Fah­rer, der das ent­ge­gen­kom­men­de Auto zu einer Voll­brem­sung zwang, ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on wegen Ver­stö­ßen nach Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung und der Straßenverkehrszulassungsordnung.

49-Jäh­ri­ger fährt mit Fahr­rad unter Alkoholeinfluss

COBURG. Bei der Kon­trol­le eines Cobur­gers am Diens­tag­abend mit sei­nem Fahr­rad auf dem Cobur­ger Markt­platz erkann­ten die Beam­ten, dass der Rad­fah­rer deut­lich unter dem Ein­fluss von Alko­hol stand. Die Fahrt des Man­nes ende­te mit einer Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Klinikum.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten kon­trol­lier­ten den Mann am Diens­tag um 20:30 Uhr unweit sei­ner Wohn­an­schrift in der Cobur­ger Innen­stadt. Da der Mann deut­lich erkenn­bar unter dem Ein­fluss von Alko­hol stand, führ­ten die Beam­ten einen Alko­test durch. Die­ser ergab einen Wert von 2,4 Pro­mil­le. Neben der Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt und der Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum erwar­tet den Mann nun eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kin­der­fahr­rad aus Kel­ler entwendet

Kro­nach: In der Zeit von Mon­tag auf Diens­tag wur­de aus dem Kel­ler eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Wach­ters­flur­stra­ße ein Kin­der­fahr­rad ent­wen­det. Es han­delt sich um Fahr­rad des Her­stel­lers Bulls, Typ: Six 50 Evo 1.5h in der Far­be „gift­grün“. Das E‑Bike hat einen Wert von etwa 2000,- Euro und war mit einem Schloss gesi­chert. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Beim Laden­dieb­stahl erwischt

Kro­nach: Eine jun­ge Dame wird sich dem­nächst wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müs­sen. Die 16-Jäh­ri­ge war am Diens­tag­nach­mit­tag gegen 15:15 Uhr in einem Kro­na­cher Dro­ge­rie­markt auf­ge­fal­len, als sie beim Ver­las­sen des Geschäf­tes die Waren­si­che­rungs­an­la­ge aus­lö­ste. Es stell­te sich her­aus, dass die Beschul­dig­te eine Fla­sche Vit­amin C – Serum im Wert von rund 17,- Euro ent­wen­det hatte.