Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ein­bruchs­ver­such in Textilgeschäft

BAM­BERG. Über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de, zwi­schen Sams­tag, 18.00 Uhr und Diens­tag, 08.00 Uhr, wur­de ver­sucht in ein Tex­til­ge­schäft in der Franz-Lud­wig-Stra­ße ein­zu­bre­chen. Es wur­de im Wand­be­reich die Schließ­ein­rich­tung stüm­per­haft beschä­digt, so dass von einem Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro aus­ge­gan­gen wer­den kann.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unbe­kann­ter ent­wen­det aus Pkw Bar­geld und Sonnenbrillen

BAM­BERG. Am Diens­tag, zwi­schen 17.30 Uhr und 21.55 Uhr, wur­de in der Obe­ren König­stra­ße, vor einer dor­ti­gen Braue­rei, ein grau­er Audi A3 von einem Unbe­kann­ten durch­wühlt. Aus dem Auto wur­de ein gerin­ger Bar­geld­be­trag sowie zwei Son­nen­bril­len im Gesamt­wert von etwa 70 Euro gestoh­len. Ob das Fahr­zeug ver­sperrt war, ist der Poli­zei nicht bekannt.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Im Lau­fe des Diens­tags wur­de die Bam­ber­ger Poli­zei zu ins­ge­samt vier Laden­dieb­stäh­len im Stadt­ge­biet geru­fen. Es wur­den ins­ge­samt vier Män­ner und zwei Frau­en beim Dieb­stahl von Beklei­dung, Kos­me­tik­ar­ti­keln sowie Alko­hol im Gesamt­wert von über 200 Euro ertappt. Sie wer­den alle wegen Laden­dieb­stahls angezeigt.

Auto­tü­re zerkratzt

BAM­BERG. Am Mitt­le­ren Kaul­berg hat ein Unbe­kann­ter die hin­te­re rech­te Auto­tü­re eines dort gepark­ten wei­ßen Renault Kan­goo zer­kratzt. Der Scha­den ent­stand zwi­schen Mon­tag, 17.30 Uhr und Diens­tag, 10.00 Uhr. Dem Fahr­zeug­hal­ter ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro entstanden.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, gegen 22.15 Uhr, wur­de in der Luit­pold­stra­ße von einem schwar­zen VW Golf der lin­ke Außen­spie­gel von einem ande­ren Auto­fah­rer beschä­digt, der danach von der Unfall­stel­le flüch­te­te. Am Unfall­ort konn­te die Poli­zei den rech­ten Außen­spie­gel des Ver­ur­sa­chers auf­fin­den und sicher­stel­len. Am VW Golf ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 100 Euro entstanden.

Wer hat den Unfall­ver­ur­sa­cher beob­ach­tet und kann der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 Hin­wei­se auf die­sen geben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

OBER­HAID. Am Sonn­tag, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr, wur­de in der Bach­stra­ße ein Fahr­rad, Trek­king­rad der Mar­ke Cube, blau/​rot, ent­wen­det. Hin­wei­se zu Tat und Täter nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ent­ge­gen, Tel. 0951/9129–310.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BISCH­BERG. Diens­tag­nacht beschä­dig­te ein 22-Jäh­ri­ger an der Bus­hal­te­stel­le in der Haupt­stra­ße einen Beton-Aschen­be­cher der Gemein­de. Der Sach­scha­den liegt bei ca. 200.- Euro. Wei­ter soll der jun­ge Mann laut Zeu­gen gegen den Außen­spie­gel eines gepark­ten Pkws getre­ten haben. Hier konn­te die auf­neh­men­de Poli­zei­strei­fe augen­schein­lich kei­nen Scha­den fest­stel­len. Wegen der Sach­be­schä­di­gung und einer ver­such­ten Sach­be­schä­di­gung erwar­tet den Täter ein Strafverfahren.

Son­sti­ges

BREI­TEN­GÜß­BACH. Am Diens­tag­vor­mit­tag wur­de der Poli­zei ein ver­däch­ti­ges Fahr­zeug in Hohen­güß­bach mit­ge­teilt. Der Pkw konn­te von einer Strei­fe in der Hohen­güß­ba­cher Stra­ße ange­trof­fen wer­den. Wie sich her­aus­stell­te, war der Fahr­zeug­hal­ter mit ‚fal­schen Kenn­zei­chen‘ und ohne gül­ti­ger Kfz-Haft­pflicht­ver­si­che­rung unter­wegs. Das Fahr­zeug war nicht zum öffent­li­chen Stra­ßen­ver­kehr zuge­las­sen. Zudem ist der 41-Jäh­ri­ge nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis. Es folgt eine Strafanzeige.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Am Navi gespielt und gleich zwei Unfäl­le verursacht

Stett­feld. Am Diens­tag­nach­mit­tag fuhr der 31-jäh­ri­ge Fah­rer eines Lkw-Gespanns auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth. Aus Unacht­sam­keit kam er auf Höhe Stett­feld nach rechts von der Fahr­bahn ab und über­fuhr zwei Warn­ba­ken. Danach ver­such­te er ca. 150 Meter wei­ter auf dem Sei­ten­strei­fen anzu­hal­ten, beschä­dig­te dabei aber elf Fel­der der Außen­schutz­plan­ke und ver­ur­sach­te Flur­schä­den. Nach dem Grund für sei­ne Unauf­merk­sam­keit befragt, gab der Fah­rer tat­säch­lich an, an sei­nem Navi her­um­ge­spielt und des­halb nicht rich­tig auf­ge­passt zu haben. Der Gesamt­scha­den bei­der Unfäl­le wird auf knapp 6.000 Euro geschätzt. Ein Buß­geld und dann noch­mal ein Ver­war­nungs­geld blei­ben ihn hier­für nicht erspart.

Unan­ge­pass­te Geschwin­dig­keit ver­ur­sacht Folgeunfall

In Fol­ge des ersten Unfalls wur­de der Warn­ba­ken-Sockel auf die Fahr­bahn geschleu­dert und blieb dort eini­ge Minu­ten lang lie­gen, bevor er ent­fernt wer­den konn­te. Meh­re­re ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer fuh­ren in die­ser Zeit dar­über. Min­de­stens eine von ihnen, eine 67-jäh­ri­ge BMW-Fah­re­rin, beschä­dig­te dabei zwei ihrer Rei­fen mit­samt Fel­gen und benö­tig­te die Poli­zei für die Unfall­auf­nah­me. Der BMW muss­te abge­schleppt wer­den und ihr Scha­den beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Die Ver­kehrs­po­li­zei weißt an die­ser Stel­le dar­auf hin, dass es sich in Fäl­len wie die­sen um selbst­ver­schul­de­te Unfäl­le auf­grund unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit han­delt. In der Regel ist sogar ein Buß­geld fäl­lig, da man auch auf der Auto­bahn die Geschwin­dig­keit immer so wäh­len muss, um auf Hin­der­nis­se auf der Fahr­bahn ange­mes­sen und sicher reagie­ren zu kön­nen. Selbst wenn die „Ver­ur­sa­cher“ die­ser Hin­der­nis­se bekannt sind, über­neh­men deren Ver­si­che­run­gen die­se Schä­den in sol­chen Fäl­len nicht. Aus­nah­men gibt es nur dann, wenn Fahr­zeug­tei­le, z.B. direkt beim Ver­lust, oder durch Auf­schleu­dern nach­weis­lich noch in Bewe­gung sind und ein Zusam­men­stoß des­halb nicht ver­meid­bar war.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Mit Alko­hol unterwegs

Warmensteinach/​Mit reich­lich Alko­hol war ein 41jähriger Fahr­zeug­füh­rer aus dem öst­li­chen Land­kreis am gest­ri­gen Abend in War­men­stein­ach unter­wegs. Bei der Kon­trol­le schlug den Beam­ten Alko­hol­ge­ruch ent­ge­gen, wes­halb dem Fah­rer ein Alko-Test ange­bo­ten wur­de. Die­ser betä­tig­te mit einem Wert von 0,84 Pro­mil­le den Ver­dacht der Teil­nah­me am Stra­ßen­ver­kehr unter Alko­hol­ein­fluss. Der Fah­rer wird wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit für ver­mut­lich vier Wochen auf sein Fahr­zeug ver­zich­ten und ein Buß­geld von 500 Euro bezah­len müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­such­ter Einbruchdiebstahl

Wie­sent­tal. Im Zeit­raum Mon­tag­mor­gen bis Diens­tag­mor­gen warf eine unbe­kann­te Per­son mit einem Stein ein Fen­ster an der Front­sei­te des Mug­gen­dor­fer Schüt­zen­heims ein und ver­schaff­te sich dadurch Zutritt zum Gebäu­de. Nach der ver­mut­li­chen Suche nach Bar­geld im Büro, ver­ließ der Täter die Ört­lich­keit wie­der, ohne dass dem Ver­ein etwas gestoh­len wur­de. Der Sach­scha­den der Beschä­di­gun­gen hat eine Höhe von 1000 EUR. Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat sich dem Fall ange­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag gegen 08:45 Uhr kam es in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Eine 39-jäh­ri­ge Mini-Fah­re­rin war in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung unter­wegs, als ein bis­her unbe­kann­ter Rad­fah­rer ohne zu hal­ten über den dor­ti­gen Fuß­gän­ger­über­weg fuhr. Hier­bei kam es zum Zusam­men­stoß, wor­auf­hin der Fahr­rad­fah­rer zunächst auf die Motor­hau­be stürz­te und im Anschluss die Flucht ergriff. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Wer Hin­wei­se auf den Fahr­rad­fah­rer oder zum Unfall­ge­sche­hen geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim mel­den (09191/7090–0).

Forch­heim. Auf dem Park­platz des Job­cen­ters wur­de am Diens­tag in der Zeit von 09:10 Uhr bis 09:35 ein Pkw am Kot­flü­gel hin­ten links beschä­digt. Der Unfall-ver­ur­sa­cher flüch­te­te ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den von ca. 2.000,- Euro zu küm­mern. Zeu­gen dazu bzw. Hin­wei­se zum Flüch­ti­gen nimmt die Poli­zei in Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Ein 37-jäh­ri­ger Anwoh­ner der Klo­ster­stra­ße konn­te am Diens­tag gegen 13:00 Uhr zwei Män­ner dabei beob­ach­ten, wie die­se ihren Müll in des­sen Gar­ten besei­tig­ten. Anschlie­ßend gin­gen die­se in Rich­tung eines Super­mark­tes davon. Nach kur­zer Zeit konn­te der 37-Jäh­ri­ger die bei­den Män­ner am Bahn­hofs­platz fest­stel­len und auf die Müll­be­sei­ti­gung anspre­chen. Dar­auf­hin war­fen sie eine mit Die­bes­gut gefüll­te Tasche in ein angren­zen­des Gebüsch. Beim Ein­tref­fen der Strei­fe konn­te ein stark alko­ho­li­sier­ter Mann ange­trof­fen wer­den, der sich zuvor mit den bei­den unbe­kann­ten Män­nern unter­hal­ten hat­te. Bei einer durch­ge­führ­ten Per­so­nen­kon­trol­le konn­ten die Beam­ten im Ruck­sack des 34-Jäh­ri­gen meh­re­re Gegen­stän­de fest­stel­len, für die­se er jedoch kei­nen Kauf­be­leg vor­wei­sen konn­te. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 2,12 Pro­mil­le. Auf­grund feh­len­der Aus­weis­do­ku­men­te wur­de der 34-Jäh­ri­ge zur Per­so­na­li­en­fest­stel­lung in die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ver­bracht. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird auf ca. 210,- Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto zer­kratzt und anschlie­ßend geflüchtet

EBENS­FELD – BAD STAF­FEL­STEIN. Am Mon­tag­nach­mit­tag in der Zeit zwi­schen 16:00 und 16:30 Uhr park­te eine 26-jäh­ri­ge Frau ihren VW Golf auf einem Park­platz eines Groß­mark­tes in der Haupt­stra­ße ab. Als sie zurück­kehr­te, stell­te sie fest, dass die Bei­fah­rer­tür ihres Fahr­zeugs zer­kratzt wur­de. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu den unbe­kann­ten Unfall­ver­ur­sa­chern geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Bäu­me angezündet

BUCH A. FORST – LICH­TEN­FELS. Am Frei­tag­abend stell­te eine Grund­stücks­ei­gen­tü­me­rin in der Unter­sie­mau­er Stra­ße fest, dass zwei Bäu­me auf ihrem Grund­stück bren­nen. Glück­li­cher­wei­se konn­te sie zusam­men mit den umlie­gen­den Nach­barn löschen. Eine Ent­zün­dung auf­grund des Wet­ters kann aus­ge­schlos­sen wer­den, wes­halb die Poli­zei davon aus­geht, dass die Bäu­me durch unbe­kann­te Täter ange­zün­det wur­den. Zeu­gen, die Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.