CEN­TRAL PARK – 40 Jah­re Zau­ber­welt der Klangkunst!

CEN­TRAL PARK erin­nern an eine Epo­che der 70er Jah­re, in der Bands wie King Crims­on, Gene­sis und Emer­son, Lake & Pal­mer auf dem musi­ka­li­schen Olymp thron­ten. Sie neh­men ihr Publi­kum mit auf die Rei­se in eine Zau­ber­welt der Klang­kunst – opu­lent und vir­tu­os gespielt – fern­ab vom Main­stream. Zusam­men mit ihrer stimm­ge­wal­ti­gen Front­frau üben die vier Musi­ker eine fast hyp­no­ti­sie­ren­de Wir­kung aus. Die unver­gäng­li­che Musik von CEN­TRAL PARK ist ein wuch­ti­ger Angriff auf die Sin­ne, eine musi­ka­li­sche Zeit­rei­se, die glei­cher­ma­ßen zum abrocken und träu­men einlädt.

CEN­TRAL PARK sind: Bär­bel Kober (Vocals), Jochen Scheff­ter (Key­boards), Schorsch Ham­pel (Gui­tars), York von Wit­tern (Bass) und Arnold Zöh­rer (Drums, Percussion)

www​.cen​tral​park​-band​.de

Sams­tag, den 2. Sep­tem­ber 2023

Beginn: 20.00 Uhr

Ein­tritt: 12 Euro

ZUR EWI­GEN BAU­STEL­LE, Brei­te Stra­ße 3, 95632 Wunsiedel

Lead­gi­tar­rist Schorsch Ham­pel gibt am Sonn­tag ein Solo-Konzert:

Früh­schop­pen mit Schorsch Ham­pel – „A jeds hod amoi an blues“