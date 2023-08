Sehen, hören, stau­nen – Der AV-Treff Ober­main orga­ni­siert mit der KIS ein beson­de­res Event. Was es alles zu sehen gibt.

Es wird beson­ders. Es wird fan­ta­stisch. So beschreibt der AV-Treff Ober­main die kom­men­de AV-Schau in der Peter‑J.-Moll Hal­le in Bad Staf­fel­stein. A für Audio, also hören, V für Video, sehen. Auf einer gro­ßen Lein­wand sind am 31. August ab 20 Uhr 25 Kurz­schau­en aus den Regio­nal­grup­pen zu sehen. Ein­lass ist ab 19.30 Uhr, der Ein­tritt ist frei.

Der AV-Treff Ober­main ist eine lose Ver­ei­ni­gung von Ama­teur­fo­to­gra­fen aus der Regi­on, die mehr aus ihren Fotos machen möch­ten. Sie zei­gen, berich­ten und erzäh­len mit Bil­dern, unter­stützt mit Video­se­quen­zen, ange­rei­chert mit Tex­ten, Spra­chen und Musik.

Das AV-Festi­val wird jähr­lich durch­ge­führt, in die­sem Jahr haben Eugen Schnei­derb­an­ger und Sieg­fried Misch­ke die Orga­ni­sa­ti­on in Bad Staf­fel­stein über­nom­men. Das Mot­to: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Es wer­den cir­ca 80 Teil­neh­mer, unter ande­ren auch aus den Nie­der­lan­den, der Schweiz und auch Deutsch­land erwartet.

Am Sams­tag, dem 2. Sep­tem­ber, ist die Ver­an­stal­tung wie­der ab 19.30 geöff­net, auch hier ist der Ein­tritt frei. Zu sehen ist an die­sem Abend ab 20 Uhr der mul­ti­me­dia­le Live-Vor­trag „Main-Fran­ken“ von und mit Lothar May­er. Herr­li­che Land­schafts­bil­der, unter­malt mit Musik und einem Vor­trag zei­gen die Schön­heit der Gegend.

Zu den Öff­nungs­zei­ten sind auch 20 Sie­ger­bil­der aus dem Wett­be­werb „Sicht­wei­sen“ zu besich­ti­gen. Wei­te­re 40 Bil­der sind zur­zeit in der Alten Dar­re ausgestellt.

Inter­ne Ver­an­stal­tun­gen, zu denen auch Nicht-Mit­glie­der nach Vor­anmel­dung bei Eugen Schnei­derb­an­ger Zutritt haben, run­den die­ses Event ab. Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung: SchneiderbangerE@​web.​de