Semi­nar in der Fran­ken ‑Aka­de­mie Schney

Erst­mals seit vier Jah­ren konn­te der VdK-Kreis­ver­band wie­der ein Som­mer­se­mi­nar für die Funk­ti­ons­trä­ger aus der Stadt und dem Land­kreis Hof orga­ni­sie­ren. Ins­ge­samt 24 Orts­vor­sit­zen­de und Vor­stands­mit­glie­der aus neun Orts­ver­bän­den tra­fen sich in der Fran­ken-Aka­de­mie in Schney bei Lich­ten­fels um sich bes­ser ken­nen­zu­ler­nen und aktu­el­le The­men zu dis­ku­tie­ren. Als Haupt­the­ma wur­de in die­sem Jahr „Demo­kra­tie unter Druck“ gewählt da die aktu­el­len Ereig­nis­se in Deutsch­land vie­le wich­ti­ge The­men über­la­gern und auch für die Sozi­al­po­li­tik, dem Haupt­be­tä­ti­gungs­feld des VdK, von immenser Bedeu­tung sind.

Bereits am ersten Tag kri­stal­li­sier­ten sich unter der Dis­kus­si­ons­lei­tung von Dr. Josef Haas die zahl­rei­chen Zusam­men­hän­ge her­aus als die Fra­ge der Aus­wir­kun­gen sozia­len Ungleich­heit auf die Demo­kra­tie im Mit­tel­punkt stand. Gemein­sam mit dem Poli­tik­be­ra­ter Jens Crue­ger wur­de das The­ma Popu­lis­mus schließ­lich als gewich­ti­ger Fak­tor ana­ly­siert wel­ches sowohl die poli­ti­schen Ver­hält­nis­se in einer Demo­kra­tie wie auch das Sozi­al­ver­hal­ten der Men­schen beein­flusst. Eine äußerst inter­es­san­te Exkur­si­on erleb­ten die Teil­neh­mer am drit­ten Tag ihrer Bil­dungs­tour als sich die Gele­gen­heit ergab in Nürn­berg das Doku­men­ta­ti­ons­zen­trum Reichs­par­tei­tags­ge­län­de zu besu­chen und an einer Füh­rung teil­zu­neh­men. Gemein­sam mit Mode­ra­tor Oli­ver Jau­er­nig beschäf­tig­ten sich die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer schließ­lich mit den von Quer­den­kern, Pegi­da und ande­ren dubio­sen Grup­pen deren Ver­brei­tung von Ver­schwö­rungs­theo­rien letzt­end­lich auch das sozia­le Mit­ein­an­der unse­rer Gesell­schaft beein­flus­sen. In sei­nem Fazit unter­strich Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn die Bedeu­tung der bestehen­den demo­kra­ti­schen Ord­nung unse­res Lan­des für die Arbeit des Sozi­al­ver­ban­des sowie für das Errei­chen und Bewah­ren sozi­al­po­li­ti­scher Errun­gen­schaf­ten. „Das Zusam­men­le­ben der ver­schie­de­nen gesell­schaft­li­chen Grup­pen, ob behin­dert in ande­rer Wei­se gehan­di­capt sowie deren Ein­bin­dung in das Lebens­ge­sche­hen steht für uns im Zen­trum unse­rer Arbeit als VdK!“, so der Kreisvorsitzende.