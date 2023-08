Fle­der­mäu­se im Haus – Amt für Umwelt- und Kli­ma­schutz Bay­reuth gibt Tipps

In die­sen Tagen begin­nen vie­le Fle­der­mäu­se ihre Som­mer­quar­tie­re, meist auf Dach­bö­den, in Mau­er­spal­ten oder hin­ter Ver­scha­lun­gen, in denen die Jungen…