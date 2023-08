Blick hin­ter die Kulis­sen mit „Burg­herrn“ Wer­ner Hipelius

Bei der „Hin­ter den Kulissen“-Führung am Don­ners­tag, 7. Sep­tem­ber 2023, prä­sen­tiert Alt-Bür­ger­mei­ster, Vor­sit­zen­der des Alten­burg­ver­eins und somit „Burg­herr“ Wer­ner Hipe­li­us die Alten­burg. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer der Füh­rung wer­den eine gan­ze Rei­he von Räum­lich­kei­ten unter die Lupe neh­men. Zur Spra­che kom­men wird dabei viel Histo­ri­sches; The­ma wer­den aber auch die Her­aus­for­de­run­gen sein, vor denen der Alten­burg­ver­ein gegen­wär­tig steht.

Besich­tigt wird die frü­he­re Woh­nung von Dr. Fried­rich Mar­cus im Tor­haus. Dr. Mar­cus war der Leib­arzt von Fürst­bi­schof Franz Lud­wig von Erthal und mach­te sich unter ande­rem als Ret­ter der Alten­burg einen Namen. Im Unter­ge­schoss des Tor­hau­ses ging’s gru­se­lig zu, denn hier befand sich, neben einem wei­te­ren Ver­lies im Turm, der Ker­ker der Alten­burg. Auch die­sen wer­den alle auf­su­chen. Wei­te­re Hal­te­punk­te der Füh­rung wer­den die Räum­lich­kei­ten im Haupt­haus, dem so genann­ten Palas, sein, die E.T.A.-Hoffmann-Klause, die Aus­sichts­punk­te im gro­ßen Turm, die Ama­li­en­klau­se in der Süd­mau­er und die Hans-Löwel-Klau­se im klei­nen Aus­sichts­turm. Dort, am ehe­ma­li­gen Domi­zil von „Pol­di“, wird Hipe­li­us sicher­lich auf die drei Burg­bä­ren zu spre­chen kom­men, also wie es dazu kam, Bären auf der Alten­burg zu hal­ten und wie es ihnen erging.

Der Alten­burg­ver­ein kann stolz auf sei­ne Geschich­te sein. Gegrün­det 1818 gilt er als einer der ersten Ver­ei­ne in Bay­ern, der sich dem Schutz eines Denk­mals ver­schrie­ben hat. Seit­her sind vie­le Mil­lio­nen Euro in den Erhalt der Burg­an­la­ge geflos­sen – und müs­sen wohl noch flie­ßen, denn die Alten­burg macht auch in Zukunft ihrem Ruf als Dau­er­bau­stel­le alle Ehre. Zu die­ser größ­ten Her­aus­for­de­rung gesel­len sich wei­te­re: Der Burg­wirt hat gekün­digt. Und wie in vie­len ande­ren Ver­ei­nen schwin­den auch hier die Mitglieder.

Für die­se „Hin­ter den Kulissen“-Führung ist die Anmel­dung bis 6. Sep­tem­ber 2023 unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​h​i​n​t​e​r​-​d​e​n​-​k​u​l​i​s​sen erfor­der­lich. Treff­punkt ist um 18 Uhr am Tor der Alten­burg. Die Füh­rung wird eine gute Stun­de dauern.