Gewin­ner der Ver­lo­sung vom 29. Juli wur­den infor­miert – Köni­gin­nen brach­ten Glück

Mehr als 180 Besu­che­rin­nen und Besu­cher der Eröff­nungs­fei­er für die neu­en Bus­li­ni­en am 29. Juli 2023 haben an dem lukra­ti­ven Gewinn­spiel teil­ge­nom­men. Die Korb­stadt­kö­ni­gin Alex­an­dra I. und die Ther­men­kö­ni­gin Vanes­sa I. fun­gier­ten als Glücksfeen.

Die Frei­zeit GmbH Bad Staf­fel­stein stell­te Tages­tickets zum Besuch des Aqua Rie­se-Hal­len­ba­des zur Ver­fü­gung. Wei­ter­hin wur­den vom Zweck­ver­band Ther­mal­sol­bad Bad Staf­fel­stein Tages­kar­ten für das Ther­men­meer incl. Sau­na­be­such gespon­sert. Und last but not least gab der Ver­kehrs­ver­bund VGN-Schnup­per Tages­Ticket Plus in die Lostrommel.

In den ver­gan­ge­nen Tagen wur­den die Gewin­ner benach­rich­tigt und die Gewin­ne zuge­stellt. „Wir wün­schen allen Gewin­nern viel Spaß beim Ein­lö­sen ihrer Gewin­ne. Der ÖPNV im Land­kreis ist aber bereits jetzt ein Gewinn für alle, die aus Kli­ma­schutz­grün­den auf den ÖPNV umstei­gen wol­len, die den eige­nen Geld­beu­tel scho­nen wol­len oder ein­fach nur die neu­ge­schaf­fe­nen Frei­hei­ten genie­ßen möch­ten.“ so Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner zuversichtlich.

Die Gewin­ner selbst woh­nen fast aus­schließ­lich im Land­kreis – ein Gewin­ner aus Coburg kann das gewon­ne­ne VGN-Tages­ticket ab 01.01.2024 auch schon ab Coburg nut­zen, da dann der Ver­kehrs­ver­bund bis an die baye­risch-thü­rin­gi­sche Gren­ze reicht.