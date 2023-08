Neu­be­stel­lung von ehren­amt­li­chen Kreis­hei­mat­pfle­gern: Bit­te um Vor­schlä­ge bis zum 18. Sep­tem­ber 2023

Mit dem 11. Juli 2024 endet die fünf­jäh­ri­ge Amts­zeit der der­zei­ti­gen ehren­amt­li­chen Kreis­hei­mat­pfle­ger des Land­krei­ses Kro­nach. Im Hin­blick auf die tur­nus­mä­ßi­ge Neu­be­stel­lung für die nach­fol­gen­de Amts­zeit, die vom 12. Juli 2024 bis zum 11. Juli 2029 dau­ert, kön­nen Vor­schlags­be­rech­tig­te zwi­schen dem 30. August 2023 und dem 18. Sep­tem­ber 2023 Per­so­nen vor­schla­gen, die zur Über­nah­me des Ehren­amts geeig­net und bereit sind. Die Richt­li­ni­en zur Kreis­hei­mat­pfle­ge im Land­kreis Kro­nach benen­nen als Vor­schlags­be­rech­tig­te den Bezirks­hei­mat­pfle­ger, den Land­rat und die Mit­glie­der des Kreis­tags, die zustän­di­ge Dienst­stel­le der Land­kreis­ver­wal­tung, die kreis­an­ge­hö­ri­gen Gemein­den, die mit Hei­mat­pfle­ge befass­ten Ver­ei­ne und Ver­bän­de im Land­kreis sowie die zuletzt bzw. noch täti­gen Kreis­hei­mat­pfle­ger. Der Zeit­raum für die Wahr­neh­mung des Vor­schlags­rechts ist ange­sichts der wei­te­ren Ver­fah­rens­schrit­te bis zur Neu­be­stel­lung durch den Kreis­tag bereits so früh­zei­tig anzusetzen.

Die Kreis­hei­mat­pfle­ger/-innen neh­men öffent­li­che Auf­ga­ben wahr und ste­hen in einem öffent­lich-recht­li­chen Treue­ver­hält­nis zum Land­kreis. Sie sind in den Fra­gen, die ihre Auf­ga­ben berüh­ren, Trä­ger öffent­li­cher Belan­ge im Sin­ne der jewei­li­gen Rechts­vor­schrif­ten. Nach der baye­ri­schen Hei­mat­pfle­ge­richt­li­nie von 2020 sol­len zu Hei­mat­pfle­ge­rin­nen und Hei­mat­pfle­gern Per­so­nen bestellt wer­den, die auf­grund ihrer Orts- und Fach­kennt­nis­se sowie ihrer Arbeits­kraft und Per­sön­lich­keit für die­ses Amt geeig­net sind. Als wei­te­re Vor­aus­set­zung nennt die Richt­li­nie die Bereit­schaft zur Teil­nah­me an Ange­bo­ten zur fach­li­chen Wei­ter­qua­li­fi­zie­rung und Fort­bil­dung. Es wird aus­drück­lich dar­auf hin­ge­wie­sen, dass unter den Begriff „Neu­be­stel­lung“