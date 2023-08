Auf Whis­ky abgesehen

Am Mon­tag, 28.08.2023, gegen 15.35 Uhr hielt sich ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in einem Geträn­ke­markt in der Les­sing­stra­ße in Küps auf. An der Kas­se bezahl­te der Laden­dieb einen Six­pack Bier. Der Auf­for­de­rung durch die Kas­sie­re­rin, den Inhalt sei­ner mit­ge­führ­ten Tasche vor­zu­zei­gen kam der Mann nicht nach. Nach­dem wohl der Täter bemerk­te, dass sein rechts­wid­ri­ges Ver­hal­ten eher kei­nen Erfolg ver­sprach, stell­te er den Inhalt sei­ner Tasche, drei Fla­schen Whis­ky im Wert von etwa 63 Euro beim Kas­sen­t­re­sen ab und such­te sein Heil in der Flucht. Durch die Kas­sie­re­rin wur­de der Dieb noch am T‑Shirt fest­ge­hal­ten; die­ser konn­te sich aber mit­tels eines Bis­ses in den Dau­men der Geschä­dig­ten befrei­en und rann­te weg. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei zu melden.