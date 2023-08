Um die Fol­gen der Ener­gie­kri­se für baye­ri­sche Sport- und Schüt­zen­ver­ei­ne abzu­fe­dern, wird in die­sem Jahr die Ver­eins­pau­scha­le ver­dop­pelt. Das bedeu­tet: Sport- und Schüt­zen­ver­ei­ne erhal­ten unbü­ro­kra­tisch einen ver­dop­pel­ten För­der­satz. Für die Ver­ei­ne im Land­kreis Wun­sie­del und Kulm­bach bedeu­tet das 2023 ins­ge­samt einen Zuschuss in Höhe von 235.000 Euro bezie­hungs­wei­se 151.000 Euro. „Die erneu­te Ver­dop­pe­lung der Ver­eins­pau­scha­le ist ein kraft­vol­les Zei­chen in schwie­ri­gen Zei­ten: Sie ist eine unbü­ro­kra­ti­sche und flä­chen­decken­de För­der­maß­nah­me, damit die Ver­ei­ne in Bay­ern die Her­aus­for­de­run­gen der Ener­gie­kri­se mei­stern kön­nen. Rund 42 Mil­lio­nen Euro ste­hen damit bay­ern­weit Sport- und Schüt­zen­ver­ei­nen zur Ver­fü­gung“, sagt Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Mar­tin Schöffel.

Bereits 2020 und 2021 war die Ver­eins­pau­scha­le auf­grund der Coro­na­pan­de­mie ver­dop­pelt wor­den. Auf Initia­ti­ve der CSU-Frak­ti­on wur­de die Ver­dop­pe­lung der Ver­eins­pau­scha­le für die­ses Jahr erneut vom Kabi­nett beschlossen.

Die Höhe der Ver­eins­pau­scha­le hängt von den so genann­ten Mit­glie­der­ein­hei­ten ab. Sie berech­nen sich aus den Mit­glie­der­zah­len, abhän­gig vom Alter der Mit­glie­der und von der Zahl der Übungsleiterlizenzen.

Die Ver­eins­pau­scha­le wird jähr­lich auf Grund­la­ge der Richt­li­ni­en über die Gewäh­rung von Zuwen­dun­gen des Frei­staa­tes Bay­ern zur För­de­rung des außer­schu­li­schen Sports (Sport­för­de­rungs­richt­li­nie) gewährt.

Der Frei­staat Bay­ern betei­ligt sich an der För­de­rung der baye­ri­schen Sport- und Schüt­zen­ver­ei­ne, um mög­lichst gleich­wer­ti­ge struk­tu­rel­le Vor­aus­set­zun­gen zur Sport­aus­übung für die gesam­te baye­ri­sche Bevöl­ke­rung sicherzustellen.

„Nicht nur sport­be­gei­ster­te Kin­der und Jugend­li­che, son­dern auch unse­re Gesell­schaft als Gan­zes pro­fi­tiert vom Enga­ge­ment der Ver­ei­ne. Inso­fern ist die För­de­rung mehr als gerecht­fer­tigt“, so Schöf­fel. „Ver­ei­ne sind das Herz­stück unse­res sozia­len Gefü­ges und von unschätz­ba­rer Bedeu­tung für Kin­der, Jugend­li­che und die gesam­te Gesell­schaft. Es ist unser erklär­tes Ziel, dass kein Ver­ein auf­grund zu hoher Ener­gie­ko­sten schlie­ßen muss“, so Schöffel.

„Aktu­ell ist im Baye­ri­schen Land­tag eine Peti­ti­on anhän­gig nach der Musik­ver­ei­ne eben­so wie Sport- und Schüt­zen­ver­ei­ne von der Ver­eins­pau­scha­le pro­fi­tie­ren kön­nen. Sie wird aktu­ell geprüft und in der näch­sten Legis­la­tur­pe­ri­ode behan­delt. Ich ste­he klar für eine Gleich­be­hand­lung aller Ver­ei­ne – Sport und Musik ste­hen gleich­wer­tig nebeneinander.“