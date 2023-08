„Zeit Zei­chen“ – So nennt sich die dies­jäh­ri­ge Jah­res­aus­stel­lung des Ver­eins Form + Far­be für Kunst­schaf­fen­de in Fran­ken, die vom 3. Sep­tem­ber bis 15. Okto­ber auf der Giech­burg in Scheß­litz stattfindet.

Was sind die Zei­chen unse­rer Zeit? Das fra­gen sich die Künst­le­rin­nen und Künst­ler der dies­jäh­ri­gen Jah­res­aus­stel­lung. Ihre Ant­wor­ten dar­auf beschäf­ti­gen sich mit aktu­el­len The­men, von Kli­ma­wan­del, über Krieg und Flucht in Euro­pa bis hin zu künst­li­cher Intel­li­genz. Die Künst­le­rin Johan­na Pohl möch­te den Betrach­tern mit ihren Wer­ken „Der ande­re Gar­ten“ und „Gar­ten der Kon­tem­pla­ti­on“ Zuver­sicht und Ruhe mit auf den Weg geben.

Auch mit dem The­ma „Recy­cling“ set­zen sich die Kunst­schaf­fen­den aus­ein­an­der, schwer­punkt­mä­ßig mit der Über­pro­duk­ti­on von Schu­hen und Schuh­soh­len, die häu­fig nicht wei­ter­ver­wen­det wer­den kön­nen, son­dern ver­nich­tet wer­den müs­sen. Andrea Land­wehr-Rat­ka nähert sich die­ser Pro­ble­ma­tik mit ihren Objek­ten, zum Bei­spiel mit dem Werk „Die Welt steht auf der Kippe“.

Dar­über hin­aus fin­det sich in der dies­jäh­ri­gen Jah­res­aus­stel­lung von Form und Far­be e. V. das gan­ze Spek­trum künst­le­ri­scher Akti­vi­tät von Male­rei, über Gra­fik bis hin zu Objektkunst.

Die offi­zi­el­le Ver­nis­sa­ge fin­det am Sonn­tag, 10. Sep­tem­ber 2023, 16:00 Uhr auf der Giech­burg statt. Die Aus­stel­lung ist vom 3. Sep­tem­ber bis 15. Okto­ber, jeweils Sams­tag, Sonn­tag und Fei­er­tag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöff­net. Der Ein­tritt ist frei.