Wie schrei­be ich mein Testa­ment? – Vor­trag am 20. Sep­tem­ber 2023 in Bamberg

Das The­ma „Ver­er­ben“ oder „Ver­ma­chen“ ist vie­len Men­schen unan­ge­nehm – schließ­lich ist es eine Aus­ein­an­der­set­zung mit dem eige­nen Tod. Und man muss sich nicht zwin­gend dar­um küm­mern: denn wenn es kei­ne indi­vi­du­el­len Fest­le­gun­gen gibt, tre­ten gesetz­li­che Vor­ga­ben in Kraft. Aber wol­len Sie wirk­lich die Rege­lung Ihres Nach­las­ses dem Staat überlassen?

Eine Alter­na­ti­ve ist, dass Sie Ihre Wün­sche und Vor­stel­lun­gen schrift­lich fest­hal­ten und damit schon heu­te dafür sor­gen, dass das, was Ihnen wich­tig ist, wei­ter wir­ken kann. Eine Mög­lich­keit ist z.B., etwas für ande­re zu tun und sozia­le Pro­jek­te finan­zi­ell zu unter­stüt­zen. Fach­an­walt für Erbrecht Dr. Mat­thi­as Peetz erklärt Ihnen, was Sie beim Schrei­ben Ihres Testa­men­tes beach­ten müssen.

Ter­min: Mitt­woch, 20. Sep­tem­ber 2023, 17:00 Uhr

Ort: Diö­ze­san-Cari­tas­ver­band, Obe­re König­str. 4b, 96052 Bamberg

Kei­ne Anmel­dung erforderlich

Zukunft des Enga­ge­ments in Deutsch­land – inter­ak­ti­ver Aus­tausch am 21. Sep­tem­ber 2023

Die Bun­des­re­gie­rung hat sich das Ziel gesetzt, gemein­sam mit der Zivil­ge­sell­schaft eine neue Enga­ge­ment­stra­te­gie zu ent­wickeln. Dar­in sol­len sich The­men wie­der­fin­den, die Enga­gier­te und ehren­amt­lich Täti­ge in ihrem All­tag beschäf­ti­gen. Inter­es­sier­te kön­nen ihre Vor­schlä­ge und Ideen für die Enga­ge­ment­stra­te­gie online bei der Deut­schen Stif­tung für Enga­ge­ment und Ehren­amt (DSEE) ein­brin­gen. Oder sie kön­nen an Ver­an­stal­tun­gen teil­neh­men, deren Ergeb­nis­se durch die Organisator:innen an die DSEE wei­ter­ge­ge­ben werden.

Die Cari­Thek orga­ni­siert eine sol­che Ver­an­stal­tung, in der Ihr Eure Vor­schlä­ge und Ideen ein­ge­brin­gen könnt: In unse­rem ein­stün­di­gen Aus­tausch­for­mat wer­den wir uns aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen des Enga­ge­ments in Deutsch­land wid­men und gemein­sam dar­über spre­chen, wie wir die Zukunft des Enga­ge­ments gestal­ten kön­nen. Die Ver­an­stal­tung wird inter­ak­tiv gestal­tet sein, um einen akti­ven und pro­duk­ti­ven Aus­tausch zu ermöglichen.

Ter­min: Don­ners­tag, 21. Sep­tem­ber 2023, 18:00 bis 19:00 Uhr

Ort: wird noch bekannt gegeben

Anmel­dung bis 18.09.23 bei: Cari­Thek, vereinsforum@​caritas-​bamberg.​de oder 0951 8604 146 . Bit­te nen­nen Sie Ihren Vor- und Nach­na­men und eine Kon­takt­mög­lich­keit (ger­ne E‑Mail-Adres­se, sonst Telefonnummer).

Die Teil­nah­me an allen Ver­an­stal­tun­gen ist kostenlos.

Eine Pro­gramm-Über­sicht des Ver­eins­fo­rums fin­den Sie hier: https://​cari​thek​.de/​f​o​r​t​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​e​i​n​s​f​o​rum.