Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Ursu­la Sowa MdL und der Stadt­rat Wolf­gang Gra­der (bei­de B’90/​Die Grü­nen) haben für Sams­tag, den 02. Sep­tem­ber 2023, die Kul­tur­staats­mi­ni­ste­rin Clau­dia Roth (B’90/​Die Grü­nen) zu einer Ver­an­stal­tung in den Innen­hof des Auf­see­sian­ums zwi­schen Neu­er Resi­denz und Micha­els­berg eingeladen.

Die Ver­an­stal­tung steht unter dem Titel „Kul­tur in Zei­ten wie die­sen“. Die Kul­tur­staats­mi­ni­ste­rin wid­met sich in ihrer Rede den The­men der Kul­tur­för­de­rung, Räu­me für Kul­tur und dem Brücken­schlag, war­um Kul­tur und Demo­kra­tie Hand in Hand gehen müs­sen. Danach stellt sie sich den Fra­gen der inter­es­sier­ten Bürger*innen.

Ein­lass ist um 15:30 Uhr, Beginn ist 16 Uhr, die Ver­an­stal­tung endet gegen 17:30 Uhr.