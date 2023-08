Allen Grund zum Fei­ern hat­te das Bau­un­ter­neh­men Tret­ter. 75 Jah­re besteht das Tief­bau­un­ter­neh­men mitt­ler­wei­le. Und zum Fir­men­ju­bi­lä­um konn­te es 37 Mit­ar­bei­ter für ins­ge­samt 1200 Jah­re Treue ehren.

Mit einem Betriebs­fest auf dem Fir­men­ge­län­de beging die Ger­hard Tret­ter GmbH & Co. KG ihr 75jähriges Betriebs­ju­bi­lä­um. Geschäfts­füh­rer Klaus Tret­ter warf zunächst einen kur­zen Blick auf die Histo­rie der Fir­ma. Am Beginn der Fir­men­ge­schich­te 1948 stand der Erwerb eines Han­o­mag-Bull­dogs mit dem man u. a. mit dem „Holz­rücken“ begann. Mit stei­gen­der Mit­ar­bei­ter­zahl wuch­sen auch die Auf­ga­ben: Man war neben Trans­port­lei­stun­gen auch für die Flur­be­rei­ni­gung mit Drai­na­ge­ar­bei­ten tätig. Ab ca. 1965 begann man mit Ver­ka­be­lungs­ar­bei­ten für die Deut­sche Bun­des­post. Die Anzahl der Mit­ar­bei­ter stieg schnell an und auch Arbei­ter aus dem Süden und Osten Euro­pas wur­den damals schon inte­griert. In den neun­zi­ger Jah­ren wur­de für die Tele­kom in Nord­bay­ern und in den neu­en Län­dern gear­bei­tet. Danach erfolg­te die Umstel­lung auf die Ver­le­gung von Was­ser- und Gas­lei­tun­gen mit den ent­spre­chen­den DVGW-Zer­ti­fi­ka­ten. Heu­te ist man für Stadt­wer­ke (z. B. Wei­den, Amberg, Hers­bruck, Lauf und Hof) und Was­ser­ver­sor­ger (z. B. Jura­grup­pe Peg­nitz) im gesam­ten nord­baye­ri­schen Raum tätig. Bei dem Betriebs­fest zeich­ne­te Geschäfts­füh­rer Klaus Tret­ter zusam­men mit dem Immenreu­ther Bür­ger­mei­ster Tho­mas Kauf­mann 37 Mit­ar­bei­ter für lang­jäh­ri­ge, treue Dien­ste aus. Anschlie­ßend wur­den Ger­hard Brun­ner, Karl Pöllath, Ger­hard Weber und Rein­hard Weber in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand ver­ab­schie­det. Eben­so wur­de eine Gedenk­mi­nu­te für die ver­stor­be­nen Mit­ar­bei­ter abge­hal­ten. Der beson­de­re Dank galt auch Seni­or­che­fin Erna Tret­ter. Bür­ger­mei­ster Tho­mas Kauf­mann über­reich­te zusam­men mit sei­nem Stell­ver­tre­ter Josef Hecht ein Geschenk und freu­te sich einen lang­jäh­ri­gen, zuver­läs­si­gen Arbeit­ge­ber in Immenreuth zu haben, der auch über die Gemein­de­gren­zen hin­weg bekannt und eta­bliert ist. Beglei­tet von der Band „Leder­ho­sen Lackl“ wur­de bis weit nach Mit­ter­nacht gefeiert.

Bei dem Betriebs­fest zeich­ne­te Geschäfts­füh­rer Klaus Tret­ter mit dem Immenreu­ther Bür­ger­mei­ster Tho­mas Kauf­mann 37 Mit­ar­bei­ter für lang­jäh­ri­ge Dien­ste aus. Die Aus­zeich­nung erhiel­ten fol­gen­de Mit­ar­bei­ter: Vere­na Beh­rens (21 Jah­re), Leon­hard Hagn (22), Her­bert Mül­ler (23), Gott­fried Bay­erl (24), Micha­el Nus­stein (24), Wal­ter Mül­ler (25), Bern­hard Pocker (25), Her­bert Weiß (27), Mar­tin Berg­mann (27), Ste­fan Scheid­ler (28), Tho­mas Kass­ler (30), Albert Deub­zer (30), Uwe Prechtl (30), Alfons Bay­erl (30), Wolf­gang König (31), Hubert Bau­er (31), Peter Ecih­ner (31), Jür­gen Braun­reu­ther (31), Mar­tin Mey­er (32), Ricar­do Gick (32), Andre­as Mey­er (33), Tho­mas Mey­er (33), Hans Haf­ner (35), Anton Döt­terl (35), Ste­fan König (35), Rein­hold Popp (36), Harald Schmidt (36), Ger­hard Lang­stei­ner (37), Tho­mas Hof­wel­ler (38), Rein­hard Schmid (39), Theo­dor Lang­stei­ner (39), Ger­hard Bier­sack (39), Hel­mut Schmidt (41), Ger­hard Sie­ben­eich­ner (41), Wolf­gang Tret­ter (43), Harals Weber (44), Nor­bert Stelzl (45).