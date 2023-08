Fan­ta­sti­sche Nach­rich­ten aus Lon­don: sechs Wey­er­mann® Bier­spe­zia­li­tä­ten über­zeug­ten bei den dies­jäh­ri­gen World Beer Awards und wur­den mit Gold‑, Sil­ber- und Bron­ze­me­dail­len ausgezeichnet!

Dies ist nun die sech­ste Prä­mie­rung in Fol­ge für die Wey­er­mann® Brauma­nu­fak­tur bei dem inter­na­tio­na­len Bierwettbewerb!

Drei­fa­cher Landessieger

In den drei Unter­ka­te­go­rien „Lager – Sea­so­nal: Maibock/​Helles Bock“, „Lager – Dark“ und „Fla­vou­red Beer – Smo­ke“ konn­ten sich die Brau­spe­zia­li­tä­ten erfolg­reich durch­set­zen und eine Gold­me­dail­le ergattern.

Auf dem Sie­ger­trepp­chen ste­hen dabei zwei Bie­re aus der Bam­ber­ger Hof­bräu® Linie, das Wey­er­mann® Bam­ber­ger Hof­bräu® Schwarz­bier und der Wey­er­mann® Bam­ber­ger Hof­bräu® Mai­bock. Die Mar­ke Bam­ber­ger Hof­bräu® ist seit dem Jahr 2006 in Besitz der Fami­li­en­mäl­ze­rei Wey­er­mann®. Seit­dem wer­den die Bie­re die­ser tra­di­ti­ons­wür­di­gen Mar­ke nach Ori­gi­nal­re­zep­tur in der haus­ei­ge­nen Brauma­nu­fak­tur nach­ge­braut – aktu­ell mit neun Bam­ber­ger Hof­bräu® Spe­zia­li­tä­ten im Portfolio!

Aus­ge­zeich­net wur­de dar­über hin­aus der popu­lä­re Klas­si­ker mit der Nr. 1, Wey­er­mann® Schlot­fe­ger­la® – ein bereits mehr­fach prä­mier­tes voll­mun­di­ges, dunk­les Rauch­bier mit fei­nen Buchen­holz-Rauch­no­ten und aus­ge­präg­tem Malz­ge­schmack von dunk­ler Scho­ko­la­de und Brotkruste.

Alle drei gold­prä­mier­ten Bie­re erziel­ten im natio­na­len Ver­gleich die besten Ergeb­nis­se und wur­den somit zum Lan­des­sie­ger (Ger­ma­ny Coun­try Win­ner) gekürt!

Sil­ber ging an die Nr. 6, Wey­er­mann® Bam­berg Rogg’t (Unter­ka­te­go­rie „Spe­cial­ty Beer – Rye) und die Nr. 39, Wey­er­mann® Hop into Spring (Unter­ka­te­go­rie „Lager – Hop­py Pilsener“).

Last but not least gab es Bron­ze für die Nr. 17, Wey­er­mann® Era­clea Medi­ter­ra­ne­an Pils­ner, gebraut mit dem Wey­er­mann® Era­clea Pils­ner Malz aus ita­lie­ni­scher Era­clea Gerste.

„Es freut mich natür­lich aus­ge­spro­chen, dass unse­re krea­ti­ve Arbeit auf die­se Wei­se wert­ge­schätzt wird! Wir als Team geben täg­lich unser Bestes, um unse­re Kun­dIn­nen welt­weit mit unse­ren ein­zig­ar­ti­gen Brau­spe­zia­li­tä­ten zu beglücken! Ich bin stolz auf unse­re Team­lei­stung und dan­ke an die­ser Stel­le auch unse­ren Chefs, die uns in unse­rem Tun stets bestär­ken und uns damit die Chan­ce geben, unser Poten­zi­al aus­zu­schöp­fen – mit wun­der­ba­rem Ergeb­nis!“ – freut sich Wey­er­mann® Brau­mei­ster Con­stan­tin Fört­ner über den Erfolg sei­nes Teams.

Die World Beer Awards küren jähr­lich inter­na­tio­na­le Bie­re in zehn Haupt­ka­te­go­rien sowie dazu­ge­hö­ri­gen Unter­ka­te­go­rien. Einer inter­na­tio­nal besetz­ten Exper­ten­ju­ry obliegt die Eva­lua­ti­on der ein­ge­reich­ten Bier­spe­zia­li­tä­ten. Anschlie­ßend erfolgt die Ver­ga­be von Gold‑, Silber‑, und Bron­ze­me­dail­len sowie die Kürung der „Coun­try Win­ner“ und „World‘s Best“.