Die UNESCO-Welt­erbe­stadt Bam­berg setzt ein star­kes Zei­chen der Soli­da­ri­tät und Ver­bun­den­heit mit ande­ren Welt­erbe­stät­ten welt­weit. Anläss­lich des Soli­da­ri­täts­tags der Orga­ni­sa­ti­on der Welt­erbe­städ­te (OWHC) wur­de die Welt­erbe-Flag­ge am histo­ri­schen Alten Rat­haus gehisst. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke: “Mit die­ser Akti­on set­zen wir ein sicht­ba­res Zei­chen der Ver­bun­den­heit und der gemein­sa­men Verantwortung.“

Der Soli­da­ri­täts­tag der OWHC, der jähr­lich am 8. Sep­tem­ber began­gen wird, dient dazu, das Bewusst­sein für die Bedeu­tung des Welt­erbes zu stär­ken und die welt­wei­te Zusam­men­ar­beit zum Schutz und zur Erhal­tung die­ser ein­zig­ar­ti­gen Stät­ten zu fördern.

Die „Alt­stadt von Bam­berg“, seit 1993 Teil des Erbes der Mensch­heit, betei­ligt sich mit die­ser Akti­on aktiv an dem glo­ba­len Bekennt­nis zum Schutz und zur Wür­di­gung des Welt­erbes. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke beton­te die Bedeu­tung die­ser Akti­on: „Bam­berg ist stolz dar­auf, Teil der inter­na­tio­na­len Welt­erbe­fa­mi­lie zu sein und sich mit ande­ren Kul­tur­stät­ten soli­da­risch zu zei­gen. Wir ken­nen unse­re Ver­ant­wor­tung für den Schutz und die Bewah­rung des kul­tu­rel­len Erbes“, so Starke.

Eine beson­de­re Ver­bun­den­heit zur OWHC zeigt auch ein Blick in das Jahr 1993: Vor genau 30 Jah­ren wur­de nicht nur Bam­berg in die UNESCO-Liste des Erbes der Mensch­heit auf­ge­nom­men, son­dern auch die Orga­ni­sa­ti­on der Welt­erbe­städ­te gegründet.

Die Welt­erbe-Flag­ge wird den gesam­ten Tag über am Alten Rat­haus wehen und Gäste dazu ein­la­den, sich über das The­ma Welt­erbe und das Pro­gramm zum 30-jäh­ri­gen Jubi­lä­um der Alt­stadt von Bam­berg zu infor­mie­ren und die Viel­falt und Ein­zig­ar­tig­keit des kul­tu­rel­len Erbes zu würdigen.

INFO

Der Soli­da­ri­täts­tag der Welt­erbe-Städ­te wur­de von der OWHC, der Orga­ni­sa­ti­on of World Heri­ta­ge Cities (Orga­ni­sa­ti­on der Welt­erbe­städ­te) ins Leben geru­fen. Das Datum reprä­sen­tiert die Grün­dung der OWHC am 8. Sep­tem­ber 1993 in Fez, Marok­ko. Zie­le des Städ­te­netz­werks sind neben der Umset­zung des „Über­ein­kom­mens zum Schutz des Kul­tur- und Natur­er­bes der Welt“ (UNESCO-Welt­erbe­kon­ven­ti­on) auch die För­de­rung der Zusam­men­ar­beit von Welt­erbe-Städ­ten, ins­be­son­de­re der Aus­tausch von Infor­ma­tio­nen und Fach­wis­sen im Bereich Denk­mal­pfle­ge und Kul­tur­er­be-Manage­ment. Der­zeit sind über 200 Städ­te aus fünf Kon­ti­nen­ten Mit­glie­der der OWHC.