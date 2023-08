Finis­sa­ge im Stadt­mu­se­um: „Natur als zwei­te Kunst“

Die facet­ten­rei­che Kunst­aus­stel­lung „Natur als zwei­te Kunst“ im Stadt­mu­se­um, die Wer­ke berühm­ter Künst­le­rin­nen und Künst­ler wie Andy War­hol oder Mari­na Abra­mo­vić prä­sen­tiert, lädt am Sonn­tag, 3. Sep­tem­ber, letzt­ma­lig zum Besuch ein. Bei frei­em Ein­tritt ist von 11:00 bis 17:00 Uhr ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit The­men­füh­run­gen im Stun­den­takt gebo­ten: Um 14:00 Uhr macht Kura­tor Mari­an Wild, der ganz­tags anwe­send sein wird, mit einer Über­blicksfüh­rung durch die Aus­stel­lung den Anfang. Um 15:00 Uhr ist das Deut­sche Kunst­ar­chiv des Ger­ma­ni­schen Natio­nal­mu­se­ums, das größ­te Archiv für schrift­li­che Kunst­nach­läs­se im deutsch­spra­chi­gen Raum, mit der Wis­sen­schaft­le­rin Mał­gorza­ta Gałąz­ka zu Gast. Um 16:00 Uhr steht das Kunst­werk „Duch­amp Wan­ted“ von Elai­ne Stur­tevant im Fokus der Kunst­hi­sto­ri­ke­rin Dun­ja Schneider.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Aus­stel­lung gibt es im Inter­net unter www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de.

Ein­schrän­kun­gen in der Luit­pold- und Bismarckstraße

Wegen einer Bau­maß­nah­me kommt es noch bis Frei­tag, 6. Okto­ber, zu Ein­schrän­kun­gen im Bereich der Luit­pold- und der Bis­marck­stra­ße. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, ist die Fahr­bahn in der Luit­pold­stra­ße nur halb­sei­tig befahr­bar, außer­dem gibt es meh­re­re Hal­ter­ver­bo­te. Info: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Neue Fahr­bahn­decke: Faust-von-Strom­berg- und Bischofs­wei­her­stra­ße an der Reihe

In Dechs­endorf ste­hen ab Mon­tag, 4. Sep­tem­ber, die Fahr­bahn­decken­sa­nie­rung der Faust-von-Strom­berg- sowie der Bischofs­wei­her­stra­ße (bis zur Haus­num­mer 11) auf dem Pro­gramm. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt­ver­wal­tung mit­teilt, wer­den bis Anfang Novem­ber ver­schie­de­ne Berei­che saniert.

Bis zum 25. Sep­tem­ber ist der genann­te Bereich Bau­stel­le, danach fol­gen Vor­ar­bei­ten (nur punk­tu­el­le Beschrän­kun­gen) in der Cam­ping­stra­ße von der Faust-von-Strom­berg-Stra­ße bis zur Grund­schu­le (bis 3. Okto­ber), dann fin­den die Vor­ar­bei­ten in der Cam­ping­stra­ße von der Natur­bad­stra­ße bis zur Grund­schu­le (bis 29. Okto­ber). Anschlie­ßend erfolgt die Asphal­tie­rung. Dafür ist der Bereich kom­plett gesperrt. Info: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Stütz­mau­er-Sanie­rung im Schützenweg

Der Schüt­zen­weg am Berg­kirch­weih­ge­län­de ist von Mon­tag, 4. Sep­tem­ber, bis Frei­tag, 13. Okto­ber, nur halb­sei­tig befahr­bar. Dort wird eine Stütz­mau­er saniert. Die Zufahrt öst­lich der Stütz­mau­er, wel­che den Schüt­zen­weg und die Stra­ße An den Kel­lern ver­bin­det, wird wäh­rend der Bau­zeit voll gesperrt. Ein Durch­gang für Fuß­gän­ger ist vorgesehen.

Zur Sta­bi­li­sie­rung der Stütz­mau­er wird eine mit Sand­stein­plat­ten ver­klei­de­te, vor­be­to­nier­te Stahl­be­ton­wand errich­tet. Die bestehen­de Sand­stein­wand und die Stahl­be­ton­wand wer­den durch Gewin­de­stan­gen ver­bun­den und wir­ken somit als Schwergewichtswand.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Schacht­sanie­run­gen in der Zeppelinstraße

Im Zuge von Kanal­schacht-Sanie­run­gen ist die Zep­pe­lin­stra­ße (zwi­schen Schenk- und Komo­tau­er Stra­ße) ab Mon­tag, 4. Sep­tem­ber, gesperrt. Das teil­te das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt­ver­wal­tung mit. Bis Frei­tag, 10. Novem­ber, wird die Sanie­rung dau­ern. Die Zufahrt für Anlie­ger ist wei­ter­hin mög­lich. Info: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Neue Fahr­bahn­decke in Tennenlohe

In der Stra­ße Im Gäß­la in Ten­nen­lo­he kommt es von Mon­tag, 4. Sep­tem­ber, bis Frei­tag, 15. Sep­tem­ber, zu einer Voll­sper­rung. Dort wird im Bereich zum Brand­ner­weg die Fahr­bahn­decke erneu­ert. Für die Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner wird ent­spre­chend der Pfo­sten in der Mit­te der Stra­ße entfernt.