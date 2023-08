Am 12.08.2023 fand das 3. Wer­tungs­tur­nier 2023 in Wei­lers­bach statt. Erfreu­li­cher­wei­se fan­den sich 41 pri­va­te und ver­eins­ge­bun­de­ne Mit­spie­ler im Gast­haus Hubert in Wei­lers­bach ein. Die wie­der ein­mal höhe­re Spie­ler­zahl ist auch der Teil­nah­me von 3. Pri­vat­spie­lern und 4 Spie­lern aus Nach­bar­ver­bän­den zu ver­dan­ken. Als jüng­ster Spie­ler trat der aktu­el­le Baye­ri­sche Jugend­mei­ster (U21) Micha­el Bäu­er­lein (Grand 96 Adels­dorf Aisch) aus Eggols­heim an und erreich­te mit 2.687 Punk­ten den 19. Platz in der Einzelwertung.

In der Tan­dem­wer­tung sieg­ten Peter Leu­poold und Micha­el Lip­pert (SC Pik Sie­ben Bad Steben II) mit 7.233 Punk­ten vor Sil­vio Grütz­ner und Nor­bert Schmied (Erster Skat­club Coburg) mit 7.004 Punk­ten und Ste­fan Deng­ler und Albrecht Mül­ler (1. SC Arz­berg 1983 e.V.) mit 6.724 Punkten.

In der Mann­schaft­wer­tung konn­te der SC Arz­berg 1983 e.V. (S. Deng­ler, P. Ger­beth, W. Hienz, A. Mül­ler) mit 12.363 Punk­ten vor dem SC Pik Sie­ben Bad Steben (R. Clas­sen, J. Roth, P. Leu­pold, M. Witt­mann) mit 11.910 Punk­ten und den Skat­freun­den Risi­ko Seu­ßen (A. Bött­ger, U. Thiem W. Prechtl, F. Was­i­kow­ski) mit 10.773 Punkten.

Glück­wunsch den Einzelsiegern

M. Lip­pert (SC Pik Sie­ben Bad Steben) – 3.951 Punkte

R. Clas­sen (SC Pik Sie­ben Bad Steben) – 3.853 Punkte

N. Schmied (Erster Skat­club Coburg)- 3.827 Punkte

Johann Krö­ner (Die Forel­len Forch­heim) erreich­te mit 2.446 Punk­ten als bester Forch­hei­mer Spie­ler nur den 26. Platz.