Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Golf­ta­sche auf der Dri­ving Ran­ge in Ecken­tal-Brand entwendet

Ecken­tal/­Brand- Am Don­ners­tag, den 24.08.2023, im Zeit­raum von 15:30 Uhr bis 15:40 Uhr wur­den auf dem Golf­platz in Ecken­tal-Brand zwei Golf­ta­schen samt Golf­schlä­ger im Gesamt­wert von 2500€ durch einen bis dato unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Bei einer Golf­ta­sche han­del­te es sich um eine blau-rote mit ins­ge­samt vier Schlä­gern. Die ande­re Golf­ta­sche war in der Far­be schwarz mit eben­falls vier Schlä­gern. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131–760514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Durch Amei­se selbst verletzt

Wei­sen­dorf – Hat sich eine Ange­stell­te eines Ver­brau­cher­mark­tes in Wei­sen­dorf in den spä­ten Nach­mit­tags­stun­den des 26.08.23. Beim Ver­such eine Palet­te mit­tels Hoch­hub­wa­gen umzu­stel­len, ver­steu­er­te sich die Dame der­art und manö­vrier­te die Gerät­schaft über ihren lin­ken Fuß. Sie wur­de durch die her­bei­ge­ru­fe­nen Sani­tä­ter erst­ver­sorgt und schluss­end­lich zur wei­te­ren Behand­lung in ein Erlan­ger Kran­ken­haus verbracht.

Laden­dieb­stahl

Wei­sen­dorf – Eben­falls in den spä­ten Nach­mit­tags­stun­den nahm es ein Kun­de eines ande­ren Ver­brau­cher­mark­tes nicht so ganz genau mit der Bezah­lung von 4 Schach­teln Ziga­ret­ten. Einem auf­merk­sa­men Ange­stell­ten war der Rau­cher auf­ge­fal­len, wie die­ser unge­niert, ein­fach 4 Päck­chen in sei­ner Jacke ver­schwin­den lies und den Kas­sen­be­reich, ohne zu bezah­len, pas­sie­ren woll­te. Der Dieb sieht sich nun­mehr einem Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls gegen­über, der Ver­brau­cher­markt sprach zudem ein Haus­ver­bot aus.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -