Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Betrun­ke­ner Autofahrer

Coburg. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen, gegen 03:00 Uhr, kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei Coburg in der Löwen­stra­ße einen männ­li­chen Fah­rer eines Pkw VW Golf aus Creid­litz. Der 32-jäh­ri­ge Fah­rer war stark alko­ho­li­siert. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test brach­te den Wert von 1,60 Pro­mil­le. Es folg­te eine Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt, eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus sowie die Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins. Gegen den Mann wur­de eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr angefertigt.

Dieb­stahl

LAND­KREIS COBURG – NIE­DER­FÜLL­BACH. Am Frei­tag­nach­mit­tag, in der Zeit von ca. 15:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, hielt sich eine 88-jäh­ri­ge Dame aus Groß­hei­rath in einem Ver­brau­cher­markt in der Carl-Brandt-Stra­ße zum Ein­kau­fen auf. Die rüsti­ge Rent­ne­rin lies im Laden­ge­schäft ihre Hand­ta­sche mit Geld­bör­se und per­sön­li­chen Gegen­stän­den ste­hen und ging wei­ter. Gegen 16:00 Uhr bemerk­te sie, dass aus der Hand­ta­sche die Geld­bör­se 100 Euro Bar­geld und Aus­weis­do­ku­men­ten fehl­te. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pkw nach Kol­li­si­on in Vollbrand

Stock­heim. Drei leicht Ver­letz­te und ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 35000 Euro waren am Sonn­tag­vor­mit­tag die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les auf der B89 bei Burg­grub. Weil ein 87jähriger Mitsu­bi­shi-Fah­rer, als er aus einer Neben­stra­ße auf die vor­fahrts­be­rech­tig­te Bun­des­stra­ße ein­fuhr, einen von links kom­men­den 62jährigen Dacia-Fah­rer nach ersten Erkennt­nis­sen über­se­hen hat­te, kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Klein-SUVs im Kreu­zungs­be­reich. Wäh­rend der Mitsu­bi­shi nach rechts in den Gra­ben schleu­der­te, fing der Dacia Feu­er und brann­te auf der Fahr­bahn kom­plett aus. Jeder Pkw war dabei mit zwei Per­so­nen besetzt. Für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me war eine ein­stün­di­ge Sper­rung der Strecke not­wen­dig. Die Feu­er­weh­ren der umlie­gen­den Ort­schaf­ten besorg­ten die Lösch­ar­bei­ten und ein hin­zu­ge­zo­ge­ner Abschlepp­dienst barg die total beschä­dig­ten Fahr­zeu­ge. Die ver­letz­ten Per­so­nen kamen alle samt zum Check-up in die Fran­ken­wald­kli­nik nach Kronach.

Bei Kon­trol­le Betäu­bungs­mit­tel aufgefunden

Kro­nach. Eine Per­so­nen­kon­trol­le im Bereich der Lan­des­gar­ten­schau durch Beam­te der Poli­zei in Kro­nach am Sams­tag­nach­mit­tag för­der­te bei einem 42jährigen ver­schie­de­ne Betäu­bungs­mit­tel zu Tage. Mari­hua­na, Haschisch und Metham­phet­amin hat­te der Mann im Gepäck. Außer­dem wie­sen son­sti­ge mit­ge­führ­te Uten­si­li­en dar­auf­hin, dass der Kon­trol­lier­te als ver­meint­li­cher Klein­händ­ler unter­wegs ist. Alle Stof­fe und Gegen­stän­de wur­den sicher­ge­stellt. Der Poli­zei­be­kann­te wird sich nun nach Ver­stö­ßen gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ver­ant­wor­ten müssen.

Pkw beschä­digt

Kro­nach. In der Eichen­dorff­stra­ße ließ ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag sei­nen Frust an einem gepark­ten Hyun­dai aus. Er trat oder riss den rech­ten Außen­spie­gel des Fahr­zeugs ab, so dass ein Scha­den in Höhe von 300 Euro ent­stand. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei in Kro­nach unter Tel. 09261/5030.

Audi regel­wid­rig getunt

Kro­nach. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Sams­tag­nach­mit­tag stell­ten Beam­ten der Poli­zei in Kro­nach am Audi eines 21jährigen meh­re­re unrecht­mä­ßi­ge Fahr­zeug­ver­än­de­rung fest. In der Sum­me führ­te dies zum Erlö­schen der Betriebs­er­laub­nis und schlägt mit einer Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge zu Buche. Erst wenn die Män­gel ord­nungs­ge­mäß beho­ben sind, darf der Pkw wie­der am Stra­ßen­ver­kehr teilnehmen.