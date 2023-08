Ein kurz­wei­li­ger Abend war wie­der­um „Poli­tik und Gesel­lig­keit“, eine Ver­an­stal­tung mit beson­de­rem For­mat des CSU Orts­ver­ban­des Kirch­eh­ren­bach. Nicht die gro­ßen poli­ti­schen Reden ste­hen hier im Vor­der­grund, was aber nicht heißt, dass kei­ne Impul­se für Dis­kus­sio­nen gege­ben wur­den, son­dern vor allem das per­sön­li­che Gespräch an den Tischen. Hier freu­ten sich die Ver­ant­wort­li­chen des CSU Orts­ver­ban­des, dass mit MdL Micha­el Hof­mann, der auch Bür­ger­be­auf­trag­ter der Staats­re­gie­rung ist und Land­rat Dr. Her­mann Ulm kom­pe­ten­te Gesprächs­part­ner anwe­send waren, die auch durch Kreis­rä­tin und Land­tags­kan­di­da­tin Ker­stin Nes­tro­jil unter­stüzt wur­den. In ihren Gruß­wor­ten infor­mier­ten sie über aktu­el­le The­men aus Land und Kreis, wobei Micha­el Hof­mann einen brei­ten Streif­zug über die erfolg­rei­che Poli­tik der Staats­re­gie­rung unter CSU Füh­rung für Bay­ern machte.

CSU Orts­vor­sit­zen­der und 2. Bür­ger­mei­ster Micha­el Knör­lein konn­te auch die FU Kreis­vor­sit­zen­de Tan­ja Her­bert-Nebe und JU Kreis­vor­sit­zen­den Jonas Mül­ler sowie Ver­tre­ter der Nach­bar­orts­ver­bän­de, beson­ders die star­ke Abord­nung aus Wei­lers­bach begrüßen.

Anre­gen­de Dis­kus­sio­nen und Gesprä­che fan­den wie­der guten Anklang und in gesel­li­ger Run­de ließ man sich das Brot­zeit­buf­fet schmecken, das von den frei­wil­li­gen Hel­fern wie­der üppig bestückt war.