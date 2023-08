Max & Moritz – Der alten Kna­ben letz­ter Streich

Im Rah­men des 3. Kul­tur­herb­stes prä­sen­tiert das Fran­ken­wald­thea­ter Stadt­stein­ach in Koope­ra­ti­on mit der Kul­tur­in­itia­ti­ve „Die Wüste lebt e.V.“ am Sams­tag, den 02. Sep­tem­ber 2023 um 20 Uhr in der Alten Schu­le, Staf­fel 2 das Stück „Max und Moritz – Der alten Kna­ben letz­ter Streich“ mit Thor­sten Strunk und Mar­kus Veith. Bit­te beach­ten Sie, dass es sich nicht um ein Kin­der­stück handelt.

Jeder kennt sie, die bei­den Buben.

Das Buch steht in vie­len Stuben.

Jeder denkt: die sind perdü!

Aber nein – noch leben sie.

Kaum zu glau­ben, aber Max & Moritz von Wil­helm Busch hat es wirk­lich gege­ben. Inzwi­schen sind die ewi­gen Laus­bu­ben über 160 Jah­re alt und immer noch äußerst agil und wort­ge­wandt. In all den Jahr­zehn­ten haben sie nie auf­ge­hört, Scha­ber­nack zu trei­ben: In Gast­häu­sern, Kauf­häu­sern und bei Gemein­de­fe­sten. Sogar auf dem Fried­hof, bei der Bun­des­wehr und natür­lich in ihrer Senio­ren­re­si­denz. Manch­mal muss­ten auch Pro­mi­nen­te für ihre Strei­che her­hal­ten. Regel­mä­ßig tref­fen sich die bei­den Freun­de auf einer Park­bank und sind immer bereit, aus ihrem beweg­ten Leben zu erzäh­len. Jetzt pla­nen sie ihren aller­letz­ten Streich. Wen wer­den sie dafür rekru­tie­ren? Und wen wird es treffen?

Spiel: Thor­sten Strunk & Mar­kus Veith

Regie: Chri­sti­an Quitschke

Text: M. Veith, W. Busch

SAMS­TAG, 02. SEP­TEM­BER 2023 um 20:00 Uhr

Max & Moritz – Der alten Kna­ben letz­ter Streich

Hin­weis: Begrenz­te Plätze!

Geeig­net ab 12 Jahren.

Wo: Fran­ken­wald­thea­ter, Alte Schu­le – Staf­fel 2, Stadtsteinach

Ver­an­stal­ter: Frankenwaldtheater

Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf bei der Bäcke­rei Will, Markt­platz, Stadt­stein­ach oder direkt beim Fran­ken­wald­thea­ter unter 09225–956333 o. frankenwaldtheater@t‑online.de.