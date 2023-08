Kräu­ter für die Fen­ster­bank, Pflan­zen für das Hoch­beet, war­me Socken, Unter­wä­sche, Küchen­ge­rät­schaf­ten, gefloch­te­ne Kör­be, rös­ches Brot und def­ti­ge Wurst­wa­ren: Die Markt­kauf­leu­te sind wie­der da!

Am Sonn­tag, 10. Sep­tem­ber, ist wie­der von 10 bis 17 Uhr Zeit zum Fla­nie­ren, Stö­bern und Ein­kau­fen am Jahr­markt in der Forch­hei­mer Innenstadt.

Rund 50 Markt­stän­de, die sich ent­lang der Haupt­stra­ße bis hin zur Satt­ler­tor­stra­ße auf Höhe der Park­plät­ze an der Kai­ser­pfalz grup­pie­ren, bie­ten ein brei­tes Waren­an­ge­bot an. Die ver­kehrs­recht­li­chen Anord­nun­gen wäh­rend des Markt­trei­bens sind zu beachten.