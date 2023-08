SELB, LKR. WUN­SIE­DEL. Am Sams­tag­nach­mit­tag sorg­te der Brand eines Fern­se­hers für einen grö­ße­ren Ein­satz von Poli­zei und Feu­er­wehr. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof führt die Ermittlungen.

Am Sams­tag, kurz nach 15 Uhr, bemerk­ten Pas­san­ten eine gro­ße Rauch­ent­wick­lung in der Stra­ße „Bei der Lin­de“ in Selb und wähl­ten den Not­ruf. Wie sich her­aus­stell­te, war ein Fern­se­her in einem Ein­fa­mi­li­en­haus auf­grund eines tech­ni­schen Defekts in Brand gera­ten. Anschlie­ßend brei­te­te sich das Feu­er im gesam­ten Ober­ge­schoss des Hau­ses aus. Knapp 130 Kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren waren in den Ein­satz ein­ge­bun­den. Die Bewoh­ner blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Der Sach­scha­den beträgt ersten Schät­zun­gen zufol­ge etwa 200.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen übernommen.