Trau­rig ist es, wenn der Herbst kommt; tröst­lich aber ist es, dass mit dem Ende des Som­mers zugleich das Lich­ten­ber­ger Burg­fest beginnt.

Wie immer am letz­ten Wochen­en­de der baye­ri­schen Som­mer­fe­ri­en macht sich eine bun­te Schar aus allen Him­mels­rich­tun­gen in das ober­frän­ki­sche Städt­chen auf: Feu­er­spucker, Sche­ren­schlei­fer, Sei­fen­sie­der, Ker­zen­zie­her, Schar­la­ta­ne, Rei­me­spre­cher, Stel­zen­läu­fer, Mär­chen­er­zäh­ler, Pup­pen­spie­ler – und was des zwie­lich­ti­gen Vol­kes sonst noch ist. Die Musi­kan­ten unter ihnen haben gar wun­der­sa­me Namen: Arcus und Musi­ca Vagan­ti­um aus Tsche­chi­en, Amici Musi­ca Anti­quae aus Wei­den, Irre­gang aus Jena, Lyra Musi­ca aus Hof.

Unweit der Burg schla­gen sie ihre Lager auf; zwei Tage und zwei Näch­te spie­len sie den Besu­chern zum Tan­ze auf. Sie ver­füh­ren sie mit selbst­ge­brau­ten Schnäp­sen und aller­lei Düf­ten. Sie lesen ihnen die Zukunft aus der Hand. Sie malen eine Flam­men­schrift in den abend­li­chen Him­mel. Sie sin­gen. Sie tan­zen. Sie schnit­zen. Sie backen und sie­den und brau­en. Sie ver­zau­bern die Kin­der mit aller­lei Mär’ aus lang ver­gan­ge­nen Zei­ten. Und nachts dann, wenn der Mond über der Lich­ten­ber­ger Rui­ne auf­steigt, laden sie zum wil­den Rei­gen in die Burg­kel­ler ein.

Wer hier dabei sein möch­te, der hebe sei­nen Hin­tern vom hei­mi­schen Ofen und rei­se in den Fran­ken­wald nach Lich­ten­berg. Denn dort, am 9. und 10. Sep­tem­ber gilt, wie alle Jah­re: „Kommt auf unse­re Burg, ihr armen Schlucker. Berappt euren Wege­zoll. Staunt, gafft und paszt auf eure Wei­ber auf!“

