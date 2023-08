SpVgg fehl­te die Cleverness

Trotz Halb­zeit­füh­rung ver­lor die SpVgg Bay­reuth heu­te Abend in der Regio­nal­li­ga Bay­ern mit 3:1 beim FV Illertissen.

Im Vöh­lin-Sta­di­on ent­wickel­te sich in der Anfangs­pha­se eine Par­tie auf beschei­de­nem Niveau bei schweiß­trei­ben­den Tem­pe­ra­tu­ren. Zwei ansatz­wei­se Mög­lich­kei­ten für die Alt­stadt hat­te Patrick Sche­der in der 4. Minu­te per Kopf, ohne den not­wen­di­gen Druck hin­ter den Ball zu brin­gen, und in der 19. Minu­te, als sein Schlen­zer am lan­gen Pfo­sten vor­bei ging. Bei­den Teams fehl­te es trotz aller Bemü­hun­gen in der Offen­si­ve an Durchschlagskraft.

In der 40. Minu­te gab es dann den erste ech­ten Auf­re­ger der Par­tie: Der Iller­tis­se­ner Kee­per Felix Thiel konn­te einen sat­ten Fern­schuss der Alt­städ­ter nur weg­fausten, der Nach­schuss lan­de­te dann am Arm von Kevin Fri­sor­ger. Schieds­rich­ter Phil­ipp Götz zeig­te kon­se­quent auf den Punkt und Jann Geor­ge ver­wan­del­te den fol­gen­den Hand­elf­me­ter – 1:0 für die SpVgg in der 41. Minu­te. Mit der Gäste­füh­rung ging es auch in die Halbzeit.

In der zwei­ten Hälf­te gab es in der 57. Minu­te die erste Chan­ce für Iller­tis­sen: Alt­stadt-Kee­per Luca Pet­zold konn­te einen Schuss nur abpral­len las­sen und Han­nes Pöschl staub­te aus kur­zer Distanz kon­se­quent zum 1:1‑Ausgleich ab. Drei Minu­ten spä­ter wur­de der aus der letzt­jäh­ri­gen Dritt­li­ga­mann­schaft neu ver­pflich­te­te Tim Lattei­er für Patrick Sche­der eingewechselt.

In der 72. Minu­te hat­te Mar­co Mann­hardt aus kür­ze­ster Ent­fer­nung die gro­ße Chan­ce zur Füh­rung für Iller­tis­sen, ein Bay­reu­ther Abwehr­bein kam gera­de noch dazwi­schen. Vier Minu­ten spä­ter hat­te der vom ein­ge­wech­sel­ten Vin­cent Ket­zer bedien­te Jann Geor­ge die Rie­sen-Chan­ce für die Alt­stadt, ver­zog aber aus weni­gen Metern. Auf der Gegen­sei­te ver­gab Yan­nick Gles­sing kurz dar­auf die Chan­ce zur Füh­rung der Hausherren.

Bes­ser mach­te es Nico Fun­del, der in der 83. Minu­te das 2:1 für Iller­tis­sen mar­kier­te und damit das Spiel dreh­te. Fünf Minu­ten spä­ter sorg­te schließ­lich Franz Hel­mer mit einem sehens­wer­ten Schuss aus knapp 20 Metern, bei dem Luca Pet­zold kei­ne Chan­ce hat­te, für die end­gül­ti­ge Ent­schei­dung – 3:1 für Iller​tis​sen​.In der Nach­spiel­zeit hät­te Franz Hel­mer aus kur­zer Distanz noch den vier­ten Tref­fer für Iller­tis­sen erzie­len kön­nen, was aber zu viel des Guten gewe­sen wäre.

Jörg Schmal­fuss, der Geschäfts­füh­rer der SpVgg, zeig­te sich nach der Par­tie ent­täuscht: „Unse­re Füh­rung zur Halb­zeit ging in Ord­nung, dann kam der Aus­gleich für Iller­tis­sen im Grun­de genom­men aus hei­te­rem Himmel.Wir hat­ten dann zwei Rie­sen-Chan­cen, um das Spiel wie­der an uns zu zie­hen, Dani­el Haub­ner köpf­te ans Lat­ten­kreuz und Jann Geor­ge hät­te uns eben­falls wie­der in Füh­rung brin­gen kön­nen. Da fehl­te uns aber die Cle­ver­ness und auf der Gegen­sei­te fiel das 2:1 für Iller­tis­sen. Wir konn­ten auch von der Bank noch nach­le­gen, muss­ten letzt­lich aber hin­ten auf­ma­chen und kas­sier­ten auch noch den drit­ten Tref­fer. Am Diens­tag geht es jetzt zu Hau­se gegen den unge­schla­ge­nen Spit­zen­rei­ter TSV Aub­stadt. Wir haben den Anspruch, vor­ne mit­zu­spie­len und ste­hen jetzt natür­lich schon unter einem gewis­sen Druck“.

Auf­stel­lung SpVgg Bay­reuth: Luca Pet­zold – Jonas Kehl, Edwin Schwarz, Patrick Sche­der (60. Tim Lattei­er), Mar­co Ste­fandl (81. Jakub Min­tal), Antho­ny Syh­re, Jann-Chri­sto­pher Geor­ge (81. Fabio Pir­ner), Mar­co Zietsch, Jonas Wie­sels­ber­ger, Dani­el Haub­ner, David Ismail (72. Vin­cent Ket­zer) – Trai­ner: Marek Mintal;

Schieds­rich­ter: Phil­ipp Götz (SC Ettmannsdorf)

Tore: 0:1 Jann Geor­ge (41., Hand­elf­me­ter), 1:1 Han­nes Pöschl (57.)

Gel­be Kar­ten SpVgg Bay­reuth: Edwin Schwarz (69.), Mar­co Zietsch (82.), Jonas Kehl (85.)

Zuschau­er: 445