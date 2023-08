Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Haus­tür in der Luit­pold­stra­ße beschädigt.

Bam­berg. In der Zeit vom 01.08.2023 auf den 25.08.2023 beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter das Glas einer Haus­ein­gangs­tür in der Luit­pold­stra­ße in Bam­berg und ver­ur­sach­te einen Scha­den von ca. 1.000, – Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 zu melden.

Ran­da­lie­rer in der Gau­stadter Haupt­stra­ße in Bamberg.

Bam­berg. Zeu­gen konn­ten am 26.08.2023, gegen 03:39 Uhr, zwei jun­ge Män­ner dabei beob­ach­ten, wie die­se im Bereich der Gau­stadter Haupt­stra­ße Müll­ton­nen und Pflanz­kü­bel beschä­dig­ten. Noch in Tat­ort­nä­he konn­ten bei­de Män­ner durch die Poli­zei gestellt wer­den. Zeu­gen und Geschä­dig­te wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt zu melden.

Alko­hol führt zu Verkehrsunfall.

Bam­berg. Am 26.08.2023, gegen 03:55 Uhr, befuhr ein 30 Jah­re alter Mann mit sei­nem Pkw die Pödel­dor­fer Stra­ße in Bam­berg. In einer Links­kur­ve kam er von der Fahr­bahn ab und beschä­dig­te meh­re­re Warn­ba­ken. Anschlie­ßend blieb das Fahr­zeug nicht mehr fahr­be­reit ste­hen. Ursa­che für die­sen Ver­kehrs­un­fall dürf­te die erheb­li­che Alko­ho­li­sie­rung des Fahr­zeug­füh­rers gewe­sen sein. Nach einer Blut­ent­nah­me und der Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­scheins durf­te der 30-Jäh­ri­ge sei­nen weg zu Fuß fortsetzen.

Rot-Wei­ßes MtB sucht sei­nen Besitzer.

Bam­berg. Zurück­lie­gend wur­de durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt ein rot-wei­ßes Moun­tain­bike der Mar­ke Dec­a­th­lon sicher­ge­stellt. Die Suche nach dem Besit­zer war bis­lang erfolg­los. Es wird des­halb auf die­sem Weg ver­sucht den Besit­zer zu ermit­teln, wel­cher sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt mel­den kann.

Unter Dro­gen­ein­fluss E‑Scooter gefahren.

Bam­berg. Am 25.08.2023, gegen 21:10 Uhr, kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt einen 19-Jäh­ri­gen und einen 18-Jäh­ri­gen, nach­dem bei­de jeweils einen E‑Scooter geführt hat­ten. Wäh­rend der Kon­trol­le erga­ben sich Hin­wei­se auf einen kürz­lich zurück­lie­gen­den Rausch­mit­tel­kon­sum. Es erfolg­te dar­auf­hin eine Blut­ent­nah­me bei bei­den Verkehrsteilnehmern.

Unter Alko­hol­ein­fluss E‑Scooter gefahren.

Bam­berg. Am 26.08.2023, gegen 00:58 Uhr, konn­te bei einer 35 Jah­re alten E‑Scooter Fah­re­rin, im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le, deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab dar­auf­hin eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von 0,33 mg/​l. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und ein Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren eingeleitet.

Ein wei­te­rer Fall ereig­ne­te sich am sel­ben Tag, gegen 02:14 Uhr. Hier fiel ein 42-Jäh­ri­ger auf, wel­cher bei einer Kur­ven­fahrt mit sei­nem E‑Scooter schlin­ger­te. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab anschlie­ßend eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von 0,32 mg/​l, was eben­falls eine Fahrt­un­ter­sa­gung und ein Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren nach sich zog.

Zeu­gen zu einer Kör­per­ver­let­zung am Bahn­hof Bam­berg gesucht.

Bam­berg. Am 25.08.2023, gegen 21:30 Uhr, soll es im Bereich des Bahn­hof­vor­plat­zes in Bam­berg zu einer Kör­per­ver­let­zung gekom­men sein, bei wel­cher einem 22-Jäh­ri­gen durch einen Unbe­kann­ten eine Geträn­ke­do­se ins Gesicht geschla­gen wor­den sein soll. Anschlie­ßen soll sich der unbe­kann­te Täter vom Tat­ort ent­fernt haben. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt zu melden.

Kör­per­ver­let­zung unter der Unte­ren Brücke in Bam­berg. Zeu­gen gesucht.

Bam­berg. Am 26.08.2023, gegen 03:00 Uhr, kam es im Bereich des Fuß­we­ges unter der Unte­ren Brücke zu einer Kör­per­ver­let­zung. Ohne ersicht­li­chen wur­de dort ein 39-Jäh­ri­ger, wel­cher sich dort mit einem männ­li­chen Beglei­ter auf­hielt, durch einen Unbe­kann­ten nie­der­ge­schla­gen. Der unbe­kann­te Täter, wel­cher ca. 185 cm groß war, hoch­deutsch sprach und hell­blon­de, extrem kurz rasier­te Haa­re ent­fern­te sich anschlie­ßend mit sei­ner weib­li­chen Beglei­tung in unbe­kann­te Rich­tung. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 entgegen.

Ohne Füh­rer­schein mit Klein­kraft­rad unterwegs.

Bam­berg. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le eines 26-Jäh­ri­gen fie­len Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt am 25.08.2023, gegen 19:00 Uhr, Unge­reimt­hei­ten am benutz­ten Kraft­rad des 26-Jäh­ri­gen auf. Das Fahr­zeug, wel­ches als Mofa ein­ge­tra­gen war, war offen­sicht­lich nicht in der Lei­stung gedros­selt. Den erfor­der­li­chen Füh­rer­schein besaß der 26-Jäh­ri­ge nicht. Das Kraft­rad wur­de aus die­sem Grund sicher­ge­stellt und der Fah­rer wegen des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis zur Anzei­ge gebracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

MEM­MELS­DORF. Am Frei­tag­vor­mit­tag, gegen 09:15 Uhr, wur­de in der Tank­stel­le in der Josef-Fösel-Stra­ße ein Geld­beu­tel ent­wen­det. Die 71-jäh­ri­ge Geschä­dig­te hat­te die­sen nach dem Bezah­len in der Tank­stel­le lie­gen las­sen. Als sie kurz dar­auf das Feh­len bemerk­te, war die Geld­bör­se bereits weg. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ent­ge­gen­ge­nom­men, Tel. 0951/9129–310.

BUT­TEN­HEIM. In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch wur­de in But­ten­heim, in der Schef­fel­stra­ße, ein Fahr­rad ent­wen­det. Beim Die­bes­gut han­delt es sich um ein wei­ßes Trek­king­rad / Damen­fahr­rad. Der Täter ist bis­lang unbe­kannt. Wem sind ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge auf­ge­fal­len? Hin­wei­se an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel 0951/9129–310.

Son­sti­ges

SCHÖN­BRUNN i. Stei­ger­wald. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de Frei­tag­nacht ein 36-Jäh­ri­ger mit sei­nem Klein­kraft­rad von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten und über­prüft. Dabei stell­te sich her­aus, dass der Mann nicht im Besitz der erfor­der­li­chen Fahr­erlaub­nis unter­wegs war. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und es folgt eine Strafanzeige.

Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch in Einfamilienhaus

BAY­REUTH. Von Don­ners­tag auf Frei­tag bra­chen Die­be in ein Wohn­haus in Bay­reuth ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Im Zeit­raum von Don­ners­tag, 16.30 Uhr, bis Frei­tag, 16 Uhr, nutz­ten Ein­bre­cher die Abwe­sen­heit der Bewoh­ner und ver­schaff­ten sich gewalt­sam Zutritt zu dem Haus in der Par­si­fal­stra­ße. Dort durch­wühl­ten sie die Räum­lich­kei­ten, bevor sie uner­kannt flüch­te­ten. Der Sach­scha­den beträgt etwa 1.000 Euro, die Höhe des Ent­wen­dungs­scha­dens muss noch geklärt werden.

Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bayreuth.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

FORCH­HEIM. Am Frei­tag­nach­mit­tag, wur­de in der Zeit zwi­schen 13:40 Uhr und 14:05 Uhr, auf dem Glo­bus­park­platz ein schwar­zer BMW ange­fah­ren und an der hin­te­ren Stoß­stan­ge beschä­digt. Das ange­fah­re­ne Fahr­zeug war in der drit­ten Rei­he, auf Höhe des SB-Restau­rants geparkt. Hin­wei­se auf den flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Mit Cry­stal und Revol­ver unterwegs

Lich­ten­fels. Eine gerin­ge Men­ge Cry­stal Meth führ­te ein 33-Jäh­ri­ger mit sich, wel­cher am Frei­tag­abend gegen 20:15 Uhr in Lich­ten­fels mit sei­nem Fahr­rad unter­wegs war und einer Kon­trol­le unter­zo­gen wur­de. Zudem hat­te er in sei­ner Bauch­ta­sche einen gela­de­nen Schreck­schuss­re­vol­ver dabei, für den er kei­nen erfor­der­li­chen „klei­nen Waf­fen­schein“ besitzt. Sowohl der Revol­ver als auch das Rausch­gift wur­den vor Ort sicher­ge­stellt. Den Mann erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen des uner­laub­ten Besit­zes von Betäu­bungs­mit­teln und dem Füh­ren einer Schreckschusswaffe.

Bank­da­ten abge­fischt – Bank ver­hin­dert schlimmeres

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­mor­gen gegen 10:30 Uhr erhielt eine 54-jäh­ri­ge Frau aus Lich­ten­fels einen Anruf von einem Mann, der sich als Kun­den­be­treu­er ihrer Bank aus­gab. Durch geschick­te Gesprächs­füh­rung brach­te er die Frau dazu, ihm ihre Zugangs­da­ten für das Online­ban­king und zudem noch eini­ge Trans­ak­ti­ons­num­mern tele­fo­nisch zu über­mit­teln. Kur­ze Zeit dar­auf erhielt die Frau einen Anruf von ihrer Bank, indem sie über meh­re­re Abbu­chun­gen von knapp 6000 Euro infor­miert wur­de. Die Abbu­chun­gen konn­ten durch die Bank gestoppt und zurück­ge­for­dert wer­den, sodass kein Scha­den ent­stand. Die Poli­zei­in­spek­ti­on hat Ermitt­lun­gen wegen des ver­such­ten Com­pu­ter­be­trugs auf­ge­nom­men. Es wird drin­gend dar­auf hin­ge­wie­sen, kei­ner­lei (Zugangs-) Daten am Tele­fon oder per Email zu über­mit­teln, da Tele­fon­num­mern und Email­adres­sen rela­tiv leicht durch tech­ni­sche Mit­tel gefälscht wer­den können.