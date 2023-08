Regie­rung von Ober­fran­ken erlässt Plan­fest­stel­lungs­be­schluss für Neu­bau der Tank- und Rast­an­la­ge “Cobur­ger Land“ an der A 73 im Gebiet der Gemein­de Meeder

Die Regie­rung von Ober­fran­ken hat den Plan­fest­stel­lungs­be­schluss für den Neu­bau der Tank- und Rast­an­la­ge “Cobur­ger Land“ an der A 73 im Gebiet der Gemein­de Mee­der erlas­sen. Vor­ha­ben­trä­ger ist die Auto­bahn GmbH des Bun­des, Nie­der­las­sung Nordbayern.

Das Bau­vor­ha­ben umfasst den Neu­bau einer Tank- und Rast­an­la­ge an der Ost­sei­te der A 73 in Fahrt­rich­tung Suhl und den Neu­bau eines Park­plat­zes mit WC an der West­sei­te in Fahrt­rich­tung Nürn­berg. Die bei­den Anla­gen sind mit einem Über­füh­rungs­brücken­bau­werk ver­bun­den, so dass ein Wech­seln der Anla­gen­sei­ten mög­lich ist. Somit ist die Tank- und Rast­an­la­ge auch in Fahrt­rich­tung Nürn­berg erreichbar.

Im Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­ren hat die Regie­rung von Ober­fran­ken die Stel­lung­nah­men von Behör­den und Kom­mu­nen, Ver­ei­ni­gun­gen, Ver­sor­gungs­trä­gern und pri­va­ten Ein­wen­de­rin­nen und Ein­wen­dern geprüft und soweit mög­lich berück­sich­tigt. Die im Plan­fest­stel­lungs­be­schluss durch­ge­führ­te Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fung kam zu dem Ergeb­nis, dass das Vor­ha­ben unter Berück­sich­ti­gung der geplan­ten Ver­mei­dungs- und Mini­mie­rungs­maß­nah­men als umwelt­ver­träg­lich anzu­se­hen ist.

Der Plan­fest­stel­lungs­be­schluss wird den Ein­wen­de­rin­nen und Ein­wen­dern zuge­stellt. Zudem wird er mit den fest­ge­stell­ten Unter­la­gen in der Gemein­de Mee­der nach vor­he­ri­ger orts­üb­li­cher Bekannt­ma­chung zwei Wochen lang zur Ein­sicht ausgelegt.

Der Plan­fest­stel­lungs­be­schluss und die plan­fest­ge­stell­ten Unter­la­gen sind fer­ner in Kür­ze auf der Inter­net­sei­te der Regie­rung von Ober­fran­ken unter www​.reg​-ofr​.de/​pfb abrufbar.