Pres­se­mit­tei­lung der Staats­an­walt­schaft und Poli­zei Stuttgart

Poli­zei­be­am­te der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth haben am Don­ners­tag­nach­mit­tag (24.08.2023) einen 47 Jah­re alten Mann fest­ge­nom­men, der im Ver­dacht steht, ein Auto gestoh­len zu haben. Der Tat­ver­däch­ti­ge soll am Don­ners­tag­mit­tag gegen 12.30 Uhr den Pkw Dacia, der in der Frös­ner­stra­ße geparkt war, gestoh­len haben. Eine sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dung im Bereich ver­lief nega­tiv. Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth ent­deck­ten das Fahr­zeug eini­ge Stun­den spä­ter auf der Bun­des­au­to­bahn 9 und nah­men den mut­maß­li­chen Dieb, der zudem auch kei­ne erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis vor­wei­sen konn­te, fest. Der 47-jäh­ri­ge deut­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge wur­de im Lau­fe des Frei­tags auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Stutt­gart einem Haft­rich­ter vor­ge­führt, der den bean­trag­ten Haft­be­fehl in Voll­zug setzte.