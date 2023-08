Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik hat den Start­schuss für den Abbruch der ehe­ma­li­gen Dis­ko­thek „Lord Nel­son“, auch bekannt als „Milch­bar“, gege­ben. Mit­te Sep­tem­ber die­ses Jah­res sol­len die Abbruch­ar­bei­ten been­det sein.

„Das ist ein wei­te­rer Plus­punkt für die posi­ti­ve Ent­wick­lung unse­rer Innen­stadt“, erläu­tert Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik die Maß­nah­me. „Nicht zuletzt ver­schwin­det damit auch ein unschö­ner Leer­stand in einer Bau­sün­de der 50er Jah­re im Kern­be­reich unse­rer Stadt“, so der Bür­ger­mei­ster weiter.

Auf dem Gelän­de wer­den neue Park­plät­ze nach städ­te­bau­li­chem Ziel­kon­zept ent­ste­hen. Das Ziel­kon­zept sowie die Abbruch­maß­nah­me hat der Wun­sied­ler Stadt­rat bereits im Dezem­ber 2020 beschlossen.

Die Gesamt­ko­sten der Maß­nah­me belau­fen sich auf 154.500 €, wovon 123.600 € über die Städ­te­bau­för­de­rung gedeckt sind und somit der Eigen­an­teil der Stadt bei 30.900 € liegt.

Es han­delt sich um eine Gesamt­grund­stücks­flä­che von 230 m². Der Gebäu­de­kom­plex, Haupt­ge­bäu­de und ein­ge­schos­si­ger Anbau, haben eine Kuba­tur von 1.885 m³.

Das städ­te­bau­li­che Ziel­kon­zept wur­de vom Archi­tek­tur­bü­ro Peter Kuchen­reu­ther in Markt­red­witz ent­wickelt. Das Inge­nieur­bü­ro Dr. G. Pedall in Haag und die Fir­ma Erd- und Tief­bau GmbH Ebers­bach in Oelsnitz wur­den mit dem Abbruch und den ent­spre­chen­den Inge­nieur­lei­stun­gen beauftragt.