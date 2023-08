Die erst vor kur­zem auf­ge­stell­te regen­bo­gen­far­be­ne Bank in der Wil­hel­mi­ne­naue ist von unbe­kann­ten Tätern beschmiert worden.

Hier­zu mei­nen Tina Pröckl und Phil­ip Ammon-Grieß­ham­mer, Vor­sit­zen­de des Que­er Bay­reuth e. V.:

„Die Regen­bo­gen­bank – so nor­mal: sie steht sym­bo­lisch für Tole­ranz und Welt­of­fen­heit. Wir fra­gen uns: was bewegt Men­schen dazu, allein durch die Far­ben des Regen­bo­gens Sach­be­schä­di­gung zu bege­hen? Wir fin­den es scha­de, dass die­se bun­te Bank anschei­nend für man­che Men­schen gar nicht nor­mal ist. Und wel­che Gefüh­le die mensch­li­che Viel­falt auch immer in ihnen aus­lö­sen mag – lei­der reagie­ren eini­ge mit Ableh­nung bis hin zu Gewalt auf jene, die nicht in ihr Welt­bild pas­sen. Wir hof­fen, dass die Täter:innen ermit­telt wer­den und wir Men­schen durch Dia­log zu mehr Tole­ranz bewe­gen können.“