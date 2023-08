Erfah­ren Sie, wie Sie die Digi­ta­li­sie­rung in Ihrem Betrieb nut­zen kön­nen, um effi­zi­ent und res­sour­cen­scho­nend zu produzieren.

Der Refe­rent Prof. Dr. Chri­sti­an Berg wird über die Digi­ta­li­sie­rung als Enabler für Nach­hal­tig­keit refe­rie­ren. Prof. Dr.-Ing. Dr. Chri­sti­an Berg ist Prä­si­di­ums­mit­glied der Deut­schen Gesell­schaft Club of Rome, er hat jah­re­lan­ge Erfah­rung in der Indu­strie, ist in der Poli­tik­be­ra­tung tätig, lehrt an ver­schie­de­nen Hoch­schu­len das The­ma Nach­hal­tig­keit und ist Buch­au­tor. Im Zukunfts­dia­log von Bun­des­kanz­le­rin a.D. Ange­la Mer­kel lei­te­te er die Task Force “Nach­hal­ti­ges Wirt­schaf­ten und Wachstum”.

Außer­dem war­tet das Digi­tal­mo­bil des Mit­tel­stand-Digi­tal Zen­trums Augs­burg auf Sie. Hier kön­nen Sie Tech­no­lo­gien für die Digi­ta­li­sie­rung in der Indu­strie ken­nen­ler­nen und selbst ausprobieren.

am 06.09.2023 um 15:00 Uhr

im Digi­ta­len Grün­der­zen­trum LAG­AR­DE 1, Nathan- R.-Preston Stra­ße 1, 96052 Bamberg

Anmel­dung unter https://​wir​-bafo​.de/​e​v​e​n​t​/​d​i​g​i​t​a​l​i​s​i​e​r​u​n​g​-​n​u​t​z​en/