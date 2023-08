Got­tes­dien­ste und Ver­an­stal­tun­gen in St. Johan­nis (26.08.2023 bis 22.09.2023)

Sonn­tag, 27.08.2023

So 27.08., 09.30 Uhr Got­tes­dienst in St. Johan­nis mit Abend­mahl, Evang.-Luth. St. Johan­nis-Kir­che (mit Pfar­rer Micha­el Krug)

Sonn­tag, 3.09.2023

So 3.09., 09.30 Uhr Got­tes­dienst in St. Johan­nis, Evang.-Luth. St. Johan­nis-Kir­che (mit Pfar­re­rin Melis­sa Wißmann)

So 3.09., 11.00 Uhr Got­tes­dienst in Effel­trich, Kath. Pfarr­kir­che St. Georg (mit Pfar­re­rin Melis­sa Wißmann)

Sonn­tag, 10.09.2023

So 10.09., 10.00 Uhr Got­tes­dienst in St. Johan­nis, Evang.-Luth. St. Johan­nis-Kir­che (mit Pfarrer/​in Kurth)

So 10.09., 11.00 Uhr Got­tes­dienst in Hau­sen, Kath. Kir­che St. Wolf­gang Hau­sen (mit Pfarrer/​in Kurth)

So 10.09., 19.00 Uhr Gon­ler Tref­fen, Gemein­de­haus St. Johan­nis gesamt (mit Chri­stel Naarmann)

Die Gon­ler (Grup­pe ohne Namen) tref­fen sich regel­mä­ßig im Gemein­de­haus St. Johan­nis. Jede/​r Inter­es­sier­te ist herz­lich eingeladen.

Mon­tag, 11.09.2023

Mo 11.09., 19.30 Uhr Bibel­ge­sprächs­kreis „Run­de um’s Wort“, Gemein­de­haus St. Johan­nis – GR II (Hint. Grup­pen­raum) (mit Pfar­rer i.R. Mar­tin Kühn)

The­ma: Apo­stel­ge­schich­te – wie alles begann mit den Christen

Don­ners­tag, 14.09.2023

Do 14.09., 15.30 Uhr Kin­der­chor­pro­be, Fami­li­en­zen­trum St. Johan­nis – Grup­pen­raum (mit Michae­la Kögel, Deka­nats­kan­to­rin) Sing mit im Kinderchor!

Sonn­tag, 17.09.2023

So 17.09., 09.30 Uhr Got­tes­dienst in St. Johan­nis, Evang.-Luth. St. Johan­nis-Kir­che (mit Pfar­rer Enno Weidt)

So 17.09., 09.30 Uhr Kin­der­got­tes­dienst in St. Johan­nis, Evang.-Luth. St. Johannis-Kirche

So 17.09., 11.00 Uhr Got­tes­dienst in Ker­s­bach, Kath. St. Otti­li­en­kir­che in Ker­s­bach (mit Pfar­rer Enno Weidt)

Don­ners­tag, 21.09.2023

Do 21.09., 15.30 Uhr Kin­der­chor­pro­be, Fami­li­en­zen­trum St. Johan­nis – Grup­pen­raum (mit Michae­la Kögel, Deka­nats­kan­to­rin) Sing mit im Kinderchor!

Bit­te infor­mie­ren Sie sich über alle aktu­el­len Infor­ma­tio­nen (u.a. zu unse­ren Tau­fen und kurz­fri­sti­gen Ände­run­gen) auf unse­rer Home­page (www​.forch​heim​-evan​ge​lisch​.de) und in der Tagespresse.

Das Pfarr­amt ist mon­tags, diens­tags und frei­tags von 9:00 – 11:30 und don­ners­tags von 14:00 – 17:00 Uhr geöffnet.