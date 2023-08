Die Stadt Weis­main ver­an­stal­tet am Sonn­tag, 17. Sep­tem­ber 2023, erst­mals einen Antik- und Trö­del­markt im histo­ri­schen Kasten­hof in Weis­main. Von 8 bis 14 Uhr kön­nen unter frei­em Him­mel alte Schät­ze aus Pri­vat­be­sitz, Anti­kes und Trö­del ange­bo­ten wer­den. Gewer­be­trei­ben­de sind nicht zuge­las­sen. Der Auf­bau ist am Markt­tag ab 6 Uhr mög­lich. Für das leib­li­che Wohl rund um den Markt ist bestens gesorgt.

Ein Floh­markt für jün­ge­re Tröd­le­rin­nen und Tröd­ler fin­det am Sonn­tag, 15. Okto­ber 2023, von 13 bis 17 Uhr in der Fuchs-Scheu­ne im Kasten­hof statt. Teil­neh­men dür­fen Kin­der und Jugend­li­che im Alter von 6 bis 14 Jah­ren. Tische sind bereits vor­han­den. Pro Kind darf ein Tisch ange­mel­det werden.

Zeit­gleich fin­den das Herbst­fest der Umwelt­sta­ti­on, der Markt und der ver­kaufs­of­fe­ne Sonn­tag in Weis­main statt.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu bei­den Ver­an­stal­tun­gen fin­den Sie auf der Home­page der Stadt Weis­main im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der. Wer sich anmel­den möch­te, kann dies ger­ne tele­fo­nisch unter 09575 9220–12 tun.